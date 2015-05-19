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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

جهان آرا در گفتگو با مهر خبر داد:

تمدید موعد اعزام به خدمت به همه دفاتر پلیس +۱۰ کرمانشاه ابلاغ شد

تمدید موعد اعزام به خدمت به همه دفاتر پلیس +۱۰ کرمانشاه ابلاغ شد

کرمانشاه- معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از تمدید موعد اعزام به خدمت برای متقاضیان شرکت در کنکور سال ۹۴ و ابلاغ آن به دفاتر پلیس سراسر استان کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ علی جهان آرا در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید موعد اعزام برای متقاضیان شرکت در کنکور سال جاری خبر داد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، گفت: کلیه متقاضیان پسری که درخواست تمدید در موعد اعزام را دارند می توانند نسبت به این مهم اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این مسئله در راستای خدمت رسانی به مشمولان متقاضی شرکت در کنکور سال ۹۴ صورت می گیرد.

به گفته جهان آرا مشمولان غیر غایب می توانند درخواست خود را از طریق دفاتر پلیس +۱۰ ثبت و پیگیری کنند.

وی تاکید کرد که در خواست مذکور برای مشمولان غیر غایبی امکان پذیر است که تاریخ اعزام آنها از ۱۹ خرداد ماه است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: این موضوع به دفاتر پلیس ۱۰+ در سطح استان ابلاغ شده است.

کد مطلب 2584414

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