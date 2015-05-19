جهان آرا در گفتگو با مهر خبر داد: تمدید موعد اعزام به خدمت به همه دفاتر پلیس +۱۰ کرمانشاه ابلاغ شد

کرمانشاه- معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از تمدید موعد اعزام به خدمت برای متقاضیان شرکت در کنکور سال ۹۴ و ابلاغ آن به دفاتر پلیس سراسر استان کرمانشاه خبر داد.