پایتخت مفاخر ایران نیازمند اطلاع رسانی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی صبح سه شنبه در دیدار با اعضای دفتر خبرگزاری مهر در استان مرکزی با بیان این مطلب افزود: با اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بوده، اما می بینیم که مباحث فرهنگی کمتر مورد توجه قرار می گیرند و این چنین است که این استان را به عنوان یک استان صنعتی می شناسد در حالی که استان مرکزی در واقع پایتخت مفاخر و مشاهیر تاریخ ایران است.

وی افزود: علیرغم اینکه در دورترین نقاط استان مرکزی کتابخانه وجود دارد، اما در زمینه اطلاع رسانی در حوزه کتاب خوانی و ارتقای فرهنگ، باید کار رسانه ای قوی تری صورت گیرد.

مدیر کل کتابخانه های استان مرکزی گفت: ورود کتاب به سبد خانوار، مساله مهمی است که از طریق فرهنگ سازی رسانه ها باید به تدریج در ذهن مردم جای گیرد.

وی افزود: رسانه ها حق دارند که ما را مورد نقد قرار دهند و اگر مساله یا ضعفی را مشاهده می کنند اطلاع رسانی کنند، تا کمکی در جهت رفع مشکلات فرهنگی جامعه باشد.

کمالوندی گفت: بعض از شهرهای استان مرکزی هستند که از سی سال پیش تاکنون حتی یک متر فضای کتابخانه ای هم به آنها اضافه نشده و می طلبد که رسانه ها اینگونه موارد را به خوبی منعکس کنند تا چاره ای برای آن اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه کردن در کار فرهنگی نوعی سرمایه گذاری است، گفت: کمیته ای به نام کمیته شاداب سازی کتابخانه ها با بهره گیری از متخصصین طراحی و معماری تشکیل شده، تا در آینده اقدامات موثری به ویژه در خصوص اصلاح و نوسازی فضای کتابخانه های قدیمی استان صورت گیرد.

مدیر کل کتابخانه های استان مرکزی همچنین از راه اندازی سیستمی به نام کتابخانه سراسری خبر داد و اظهار داشت: افرادی که در یکی از کتابخانه های استان عضو می شوند در صورت تمایل با پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی می توانند به صورت سراسری عضو شوند و این افراد در هر نقطه ای از استان و کشور که به کتابخانه ای مراجعه کنند، می توانند از کتاب ها و منابع آن بهره ببرند.