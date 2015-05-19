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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

آیت الله نوری همدانی:

اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است

اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است

قم - یکی از مراجع تقلید اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها را حرام عنوان کرد و گفت: اسلام با دریافت پول برای تأخیر در پرداخت دین مخالف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار مدیر و مسئولان بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه مسئله اقتصاد در اسلام امری مهم است، افزود: خدمت در زمینه اقتصاد دارای مزایای بسیار زیادی است.

وی گفت: در اسلام خدمت کردن در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره یک عبادت محسوب می‌شود.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: قبل از انقلاب در ایران سیستم بانکداری به صورت ربوی بود به این صورت که مردم پول‌های خود را به بانک می‌دادند و آنها نیز منفعت پول‌ها را به صاحبان آنها می‌دادند و بیشتر خودشان از پول استفاده می‌کردند.

وی گفت: متأسفانه در برخی از دولت‌ها قوانینی ربوی وضع می‌شود که موجب می‌شود روز به روز مردم ضعیف تر و صاحبان پول ثروتمندتر شوند.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: جریان تأخیر در ادای دین یا دیرکرد به مرور در برخی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است اما اسلام با این امر مخالف است.

وی با بیان اینکه راکد نگه داشتن پول صحیح نیست، افزود: پول باید با رعایت قوانین اسلام در جریان باشد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه ربا آثار نامطلوبی در جامعه برجای می‌گذارد، گفت: ربا در هفت جای قرآن حرام معرفی شده و در هر کجا که سیستم بانکداری ربوی وجود داشته باشد خطر سقوط و هلاکت را بوجود می‌آورد.

کد مطلب 2584431

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