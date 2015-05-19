اعتبارات تخصیص یافته به پروژه قطار شهری مشهد ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی روز سه شنبه در نشست شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: به منظور احداث و تسریع در روند عملیات اجرایی قطار شهری مشهد در سال ۹۲ مقرر بود ۳۰۰ میلیارد ریال از سوی دولت پرداخت شود که از این میزان فقط ۱۵ میلیارد ریال تخصیص یافت.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نیز مقرر بود مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال از طرف دولت به این موضوع اختصاص یابد بیان کرد: از این رقم مصوب شده نیز ۲۲۰ میلیارد ریال محقق شد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد زیر ساخت های شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی از وظایف دولت است ادامه داد: سهم شهرداری ها طبق قانون در راستای اعتبار نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی فقط ۱۷ و نیم درصد است.

خط دوم قطار شهری ۴۶ درصد پیشرفت دارد

شهردار مشهد همچنین از پیشرفت ۴۶ درصدی پروژه خط دوم قطارشهری خبر داد و گفت: این پروژه فروردین ماه سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: عملیات حفاری این مسیربه طول ۱۴ و نیم کیلومتر از تیر ماه ۱۳۹۰ آغاز شده که تاکنون حدود ۱۴ کیلومتر آن حفر شده است.

وی افزود: این خط از منطقه رضاشهر اغاز و تا منطقه طبرسی شمالی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تعداد ۶۰ دستگاه واگن برای خط یک خریداری شده گفت: این خط در حال حاضر با ۴۳ دستگاه خدمت رسانی می کند و ناوگان مازاد برای خط دوم قطارشهری به کار گرفته خواهد شد.

خط سوم قطار شهری ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

وی ادامه داد: مطالعات خط سوم قطارشهری نیز به طول ۲۸ و نیم کلیومتر در حال انجام است که برای احداث آن ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

شهردار مشهد بیان کرد: عملیات اجرایی خط سوم قطارشهری مشهد نیز از شهرک ابوذر تا قاسم آباد از اسفند ماه گذشته آغاز شده و اینک مراحل ساخت ایستگاه ورودی دستگاه حفاری در ضلع شمال شرقی میدان فردوسی در دست انجام است.

مرتضوی همچنین از مطالعات خط چهارم قطار شهری مشهد خبر داد و افزود: این خط نیز از خواجه ربیع آغاز و جاده سرخس منتهی می شود.

کمبود اتوبوس در ناوگان عمومی حمل و نقل عمومی

شهردار مشهد همچنین با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر نیاز است به نوسازی و تقویت دارد بیان کرد: تعداد ۹۵۰ دستگاه اتوبوس باید برای ناوگان عمومی مشهد خریداری شود که هزینه ای بالغ بر چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال را طلب می کند.

وی با اشاره به اینکه ۲۱۴ دستگاه اتوبوس تا پایان امسال به ناوگان اتوبوسرانی عمومی مشهد اضافه خواهد شد افزود: در حال حاضر تعداد دو هزار و ۱۸۶ دستگاه اتوبوس با متوسط عمر هفت سال در ناوگان اتوبوسرانی مشهد فعالیت دارند.





