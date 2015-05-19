به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حکمی مسعود دالمن را به عنوان مدیرکل دفتر فنی استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

با استعانت از خداوند منان و نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر فنی پست ردیف ۱۵۷ – ۲۹ سازمان مصوب استانداری منصوب می شوید.

امید است در پرتو عنایات الهی و با جدیت و پشتکار و در راستای منویات مقام عظمای ولایت، در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

شایان ذکر است؛ مسعود دالمن پیش از این مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان بود.

تغییرات مدیریتی در جهت تحول و رسیدن به نتایج بهتر صورت گرفته است

جاسم جادری استاندار هرمزگان در آئین تکریم از مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید دفتر فنی استانداری هرمزگان با اشاره به دستاوردها و اقدامات دولت تدبیر و امید در دو سال اخیر، عنوان کرد: دولت یازدهم با اقداماتی همچون کنترل تورم و دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی و اثبات حق جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای توانسته جواب اعتماد مردم را بدهد.

وی ادامه داد: ایجاد فضایی آرام در کشور از دیگر دستاوردهای دولت بوده و خوشبختانه با ایجاد اعتماد مناسب میان مردم و دولت، سرمایه های اجتماعی نیز روز به روز تقویت شده است.

استاندار هرمزگان در ادامه به تغییر مدیرکل دفتر فنی استانداری هرمزگان اشاره کرد و افزود: هدف ما از تغییرات مدیریتی همواره ایجاد تحول و رسیدن به نتایج بهتر و ملموس در سیستم بوده است.

جادری با قدردانی از زحمات ابوالفضل فانی مدیرکل سابق دفتر فنی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: تغییر مدیرکل دفتر فنی استانداری هرمزگان بنا به درخواست خود آقای فانی که متقاضی انتقال به استان دیگری بود صورت گرفت و تصمیم گرفتیم تا دکتر دالمن را به این سمت منصوب کنیم.

شایان ذکر است؛ در این مراسم از زحمات ابوالفضل فانی مدیرکل سابق دفتر فنی استانداری هرمزگان تقدیر و مسعود دالمن به عنوان مدیرکل جدید دفتر فنی استانداری هرمزگان معرفی شد.