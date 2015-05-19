بهره وری در آموزش و پرورش فارس مورد توجه قرار ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالرسول احمدی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش بهره وری و توسعه فرهنگ در جمع خبرنگاران بیان داشت: بهره وری یکی از کلیدی ترین موضوعات مدیریتی است که از جایگاه و ارزشمندی در جوامع علمی و پژوهشی برخوردار است که باید به این موضوع در امر آموزش بیشتر از گذشته پرداخته شود.

وی با بیان اینکه توجه به محدودتر شدن منابع پرداختن به موضوع بهره وری مهم و کارآمد ارزیابی می شود افزود: کشورها تمام سعی خود را برای بکارگیری این مقوله مهم و حیاتی در تمام سطوح به کار می گیرند تا با استفاده بهینه از اصل بهره وری آینده را ترسیم کنند.

احمدی با اشاره به برگزاری همایش بهره وری و توسعه فرهنگ تصریح کرد: برگزاری این همایش از بهمن ماه سال گذشته آغاز و با تشکیل دو کمیته علمی و اجرایی مسیر این هم ادامه یافت و امروز با ارایه ۳۰۰ مقاله علمی نخستین همایش بهره وری و توسعه فرهنگ به میزبانی اداره کل آموزش وپرورش فارس برگزار شد.