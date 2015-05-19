انعقاد تفاهم نامه همکاری واحد علوم تحقیقات با ۴ دانشگاه خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور رئیس این واحد دانشگاهی با بیان اینکه واحد علوم و تحقیقات اندکی پس از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تمرکز بر تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و تأمین اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۶۳ تشکیل شد، گفت: این واحد در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع در زمین به مساحت حدود ۲۰۰۰ متر مربع در خیابان یخچال قلهک آغاز به کار کرد و اکنون در فضای آموزشی بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع و در اراضی حدود ۳۵۰ هکتاری استقرار دارد.

وی با بیان اینکه واحد علوم و تحقیقات با تکیه بر توان علمی موجود در کشور از ابتدا اقدام به راه اندازی و پذیرش دانشجو در دروه های تحصیلات تکمیلی بخصوص دکتری کرد، افزود: این واحد برای اولین بار در کشور در بعضی از رشته ها مانند دکتری مهندسی برق، مهندسی هسته ای و مهندسی مکانیک اقدام به پذیرش دانشجو کرد که خود الگویی شد تا بسیاری از دانشگاه های دیگر کشور نیز اقدام به پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری کنند.

رئیس واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه در حال حاضر واحد علوم و تحقیقات در ۵۹۴ رشته دانشجو پذیرش می کند، گفت: ۲۲۴ رشته در مقطع دکتری، یک رشته در مقطع دکتری حرفه ای، ۳۴۲ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۷ رشته در مقطع کارشناسی، رشته های واحد علوم و تحقیقات را تشکیل می دهند، در حال حاضر ۸۴۳۳ دانشجو در مقطع دکتری، ۳۳۰ دانشجو در مقطع دکتری عمومی، ۲۱۲۷۳ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، ۱۰۳۳۵ دانشجو نیز در مقطع کارشناسی در ۲۰ دانشکده این واحد مشغول به تحصیل هستند که تاکنون و در طی ۳۰ سال فعالیت این واحد حدود ۶۲ هزار دانشجو فارغ التحصیل شده اند.

عباسپور افزود: تربیت اساتید جوان و برجسته ای که هم اکنون در سراسر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه های کشور مشغول به فعالیت هستند از جمله افتخارات این واحد است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۴۲ عضو هیأت علمی در واحد علوم و تحقیقات مشغول به فعالیت هستند، گفت: از این تعداد حدود ۲۵ درصد در پایه استادی، ۲۰ درصد دانشیار و باقی در پایه استادیاری هستند و در سال گذشته ۱۲۰ استاد به کادر هیأت علمی این واحد دانشگاهی اضافه شده است و درصدد هستیم در سال جدید ۲۵۰ استاد دیگر نیز به عنوان عضو هیأت علمی نیز جذب کنیم.

عباسپور با بیان این مطلب که در راستای اجرای نقشه جامع علمی و فناوری کشور، مبادرت به ایجاد شرکت های دانش بنیان، تجهیز آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی و ایجاد، گسترش و توسعه مراکز تحقیقاتی متعددی شده است، گفت: مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی متعددی در این واحد مشغول فعالیت است که از جمله آن می توان به مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی، مرکز تحقیقاتی فیزیک پلاسما، مرکز تحقیقات سلامت و پایش، مرکز تحقیقات بیوفتونیک که در نوع خود منحصر به فرد هستند اشاره کرد.

وی افزود: تولید نانورس در مقیاس صنعتی برای مصارف رنگ، کامپوزیت و تصفیه پس آب، احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در مناطق گنجه و رستم آباد، امحاء زباله های بیمارستانی در راکتورهای پلاسمایی از جمله مواردی هستند که در قالب شرکت های دانش بنیان در حال انجام است.

رئیس واحد علوم و تحقیقات گفت: به منظور توسعه همکاری های صنعت و دانشگاه، تفاهم نامه های متعددی با سازمان و دستگاه های اجرایی کشور منعقد شده است که همسو با سیاست های ریاست دانشگاه در جهت کاهش وابستگی به شهریه دانشجویی است، همچنین در راستای تحقق سیاست های جهانی شدن دانشگاه، تفاهم نامه های همکاری متعددی با دانشگاه های معتبر بین المللی از جمله دانشگاه های متروپولیتن انگلستان، فولترتون کالیفرنیا، وسترن میشیگان، ورشو و لودز لهستان انعقاد شده است.

عباسپور با بیان اینکه این واحد به عنوان عضو هیأت رئیسه پروژه اراسموس ماندوس اتحادیه اروپا برگزیده و همچنین کرسی انرژیهای پاک و تجدیدپذیر نیز از سوی سازمان جهانی یونسکو به این واحد محول شده است، گفت: در برنامه های آتی واحد علوم و تحقیقات در حال حاضر به دنبال انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه تولز فرانسه، مدرسه علای فنی منترال کانادا و سازمان مسکن انسان سازمان ملل متحد(Habitat) و FAO هستیم.

وی ادامه داد: مرکز اسلامی پیامبر اعظم(ص)، مسجد امام علی (ع)، ساختمان آموزشی ابن سینا، مقبره الشهدا و مرکز اسناد علمی و کتابخانه زنده یاد دکتر حسن حبیبی که در این بازدید افتتاح شد در زمره تلاش های گسترده ایست که دانشگاه آزاد اسلامی در جهت ایجاد فضای مطلوب و استاندارد در سطح دانشگاه های معتبر جهانی، نسبت به آن اقدام کرده است.

رئیس واحد علوم و تحقیقات افزود: احداث ۵ بلوک آموزشی به مساحت ۱۶۰ هزار متر مربع، سالن همایش ۱۰۰۰ نفری در کنار دیگر سالن های موجود از جمله پروژه های عمرانی این واحد است که بیانگر ادامه این سیاست است.