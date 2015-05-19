مشهدمقدس میزبان جشنواره ملی محراب همزمان با ایام دهه کرامت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عبداللهی ظهر سه شنبه در نشست خبری به منظور برگزاری جشنواره ملی محراب با موضوع نقش مساجد در توسعه و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی اظهار داشت: جشنواره محراب از سلسله برنامه های سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که به همت ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد همزمان با ایام دهه کرامت در سال جاری برگزار خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: توجه به نقش آفرینی مساجد به عنوان یک پایگاه تاثیرگذار، رونق بخشیدن به بخش ظرفیت های مردمی، ایجاد یک جریان فرهنگی توسط مردم برای ترویج فرهنگ رضوی، فراگیر کردن فعالیت های فرهنگی متناسب با سیره رضوی در سراسر کشور از جمله اهداف برگزاری جشنواره ملی محراب است.

وی افزود: وجود جشنواره های تخصصی ذیل جشنواره بین المللی امام رضا(ع) می طلبید تا جشنواره های مردمی که عموم مردم توان شرکت در آن را داشته باشند نیز برگزار شود که جشنواره محراب این ظرفیت را به وجود آورده است.

عبداللهی با اشاره به دو بخش نور و سلام در این جشنواره گفت: در بخش نور شرکت کنندگان می بایست با حفظ ۴۰ حدیث از امام رضا(ع) و مفاهیم این احادیث در این مسابقه شرکت کنند.

وی ادامه داد: برای شرکت در مسابقه ۴۰ حدیث منبع آن که مجموعه ای احادیث گردآوری شده از سوی معاونت تبیلغات اسلامی آستان قدس است که منبع آن در سایت جشنواره به نشانی www.mehrab۸.ir قابل مشاهده است.

دبیر جشنواره ملی محراب افزود: آزمون حفظ و مفاهیم ۴۰ حدیث رضوی در کل کشور و از اول تا پایان ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان می بایست در هر دو بخش حفظ و مفاهیم به صورت مجازی و از طریق سایت اعلام شده شرکت کنند.

وی تصریح کرد: بخش سلام جشنواره محراب در ۳ قالب تولیدات فرهنگی هنری، ویژه برنامه های فرهنگی هنری و بخش خانواده خواهد بود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در بخش تولیدات فرهنگی هنری همه کانون های فرهنگی هنری مساجد می توانند در هر قالب فرهنگی و هنری بدون هیچ محدودیتی آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره کنند و آثار می تواند در قالب هیا نشریه، فیلم های تلفن همراه و آثار پژوهشی و با محوریت تشکل باشد.

وی ابراز کرد: در بخش ویژه برنامه های فرهنگی و هنری نیز همه کانون ها می توانند ویژه برنامه هایی را که با موضوع فرهنگ رضوی در ۲ سال اخیر اجرا شده است و به عنوان نمونه جشن های دهه کرامت و جشنواره هایی که در ایام دهه کرامت اجرا شده و ضبط شده در قالب سی. دی برای داوری به دبیرخانه جشنواره محراب ارسال کنند.

دبیرجشنواره ملی محراب ادامه داد: در بخش خانواده نیز دلنوشته و روزنامه دیواری خانوادگی قالب های این بخش است که همه خانواده ها می توانند بدون محدویت آثار خود را در قالب های اعلامی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و آثار ارسالی به صورت فردی داوری نخواهند شد.

۱۶۰۰ کانون فعال

وی در بخش دیگری از این نشست اشاره ای به وضعیت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان داشت و گفت: در حال حاضر یک هزار و ۶۰۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد سطح استان در حال فعالیت هستند.

عبداللهی از تاسیس ۱۰۰ کانون جدید در سال جاری خبر داد و ابراز کرد: رده بندی کانون ها در سال جاری در دستور کار ستاد عالی کانون های مساجد است تا کانون های غیرفعال را از سبد حمایتی این ستاد خارج کنیم.

وی افزود: ۴ محور قرآن و عترت، نماز و مسجد، خانواده و سبک زندگی، فعالیت های فرهنگی و هنری محورهایی است که امسال برای فعالیت به کانون های مساجد اعلام شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی با اشاره به میانگین سرانه کانون های مساجد در سال جاری خاطرنشان کرد: میانگین سرانه هر کانون ۷۰۰ هزار تومان، کانون های فعال یک میلیون تومان، کانون های نیمه فعال ۴۰۰ هزار تومان و کانون های تخصصی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی تصریح کرد: کانون های مساجد موظفند در سال جاری ۶ مبحث اقتصاد مقاومتی، بصیرت افزایی، کارآفرینی، خانواده، جمعیت و امر به معروف را پیگیری کنند.