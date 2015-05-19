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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

یاری:

۵۰۰ دستگاه موتور برق قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد

۵۰۰ دستگاه موتور برق قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد - فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۰۰ دستگاه موتور بنزینی وموتور برق قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد.

نور علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۰۰ دستگاه موتور بنزینی وموتور برق قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شده است، اظهار داشت: این کالاهای قاچاق ضبط شده است وارزش گذاری قیمتی انها انجام شده است.

یاری با اشاره به اینکه کالاهای قاچاق از بنادر جنوبی کشور حمل شده اند، عنوان کرد: قاچاقچیان می خواستند این کالاهای قاچاق را به استان تهران انتقال دهند.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری افزود: در میان کالاهای قاچاق ۲۰ هزار اقلام مصرفی نیز کشف و ضبط شده است.

وی عنوان کرد: ارزش کالاهای قاچاق کشف شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال است.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کشف کالاهای قاچاق در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش داشته است.

یاری ادامه داد: هفت باند در خصوص کالاهای قاچاق در این استان منهدم شدند.

کد مطلب 2584446

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