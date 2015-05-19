به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو‌اس‌ای تودی، یکی از دادگاه‌های سان فرانسیسکو حکمی را مبنی بر اینکه وب‌سایت یوتیوب بايد ویدیویی را که به مسلمانان توهین می‌کرد بر می‌داشت، رد کرد. اين حكم از آنجا صادر شد كه یکی از بازیگران حاضر در این فیلم، برای برداشتن آن شکایت کرده و پیروز شده بود اما رای دادگاه دوشنبه می‌گوید او حق کنترل توزیع فیلم را نداشت.

وقتی فیلم کوتاه «بی‌گناهی مسلمانان» در سال ۲۰۱۲ منتشر شد باعث به وجود آمدن خشونت در خاورمیانه شد و حتی بازيگران آن تهدید به مرگ شدند. دادگاه درباره رای خود نوشت: این رای درس آسانی می‌دهد مبنی بر اینکه یک ادعای ضعیف کپی‌رایت، نمی‌تواند سانسور در لباس خلق اثر را توجیه کند.

قاضی ارشد الکس کوزینسکی در ماه فوریه حکم کرده بود که سیندی لی گارسیا که در این فیلم نقش‌آفرینی کرده بود، حق دارد خواهان توقیف این فیلم شود چون او و دیگر بازیگران فیلم گول خورده بودند و دیالوگ‌های ضداسلام بعدها با دوبله به جای صدای آن‌ها اضافه شده‌ بود. بازیگران این فیلم می‌گویند برای نقش‌آفرینی در فیلمی به نام «مبارز صحرا» استخدام شده بودند و فیلمنامه‌ای که آن‌ها روی آن کار کردند شامل هیچ گونه اشاره‌ای به حضرت محمد (ص) یا دین اسلام نبود.

کمپانی گوگل که صاحب یوتیوب است می‌گوید گارسیا هیچ گونه حق کپی رایتی بر این فیلم ندارد. آن‌ها همچنین به این نکته اشاره کردند که اگر به کسی که نقشی جزیی در یک فیلم دارد اجازه داده شود تا محصول نهایی را سرکوب کند، می‌تواند پیش‌زمینه‌ای خطرناک باشد تا هر کسی که در تهیه یک محصول شرکت دارد، بتواند جلوی پخش آن را بگیرد. دادگاه فدرال هم با این موضوع موافقت کرد و روز دوشنبه حکم داد که یوتیوب نباید مجبور به برداشتن فیلم از روی وب‌سایتش می‌شد؛ حتی اگر یکی از تهیه‌کنندگان فیلم نقش‌آفرینی پنج ثانیه‌ای خانم گارسیا را تبدیل به بخشی از ویدیویی کفرآمیز کرد که علیه حضرت محمد (ص) صحبت می‌کند.

در یک فیلم معمولی، فیلمساز قراردادی ویژه یا تلویحی با بازیگران برای استفاده از کار آن‌ها دارد اما گارسیا ادعا کرد در این فیلم، چنین قراردادی موجود نبود چون فیلمساز درباره اثری که او داشت در آن نقش آفريني می‌کرد، دروغ گفته بود.

فیلم ۱۴ دقیقه‌ای «بی‌گناهی مسلمانان» اولین بار در سال ۲۰۱۲ روی یوتیوب آپلود شد. این فیلم شامل صحنه‌های غیراخلاقی درباره حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام است.