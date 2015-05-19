چهارمین همایش ملی«پژوهش در توسعه سلامت» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش پژوهش در توسعه سلامت اظهارکرد: موضوع سلامت و تندرستی یکی از مسائل جدی در جامعه است.

وجه اله خدمتگزار بیان کرد:سلامت و امنیت دو نعمتی هستند که شاید کمتر به آن توجه داشته باشیم که امیدرواریم شما پزشکان با تحقیقات و آسیب شناسی راهکارهایی کارشناسی در راستای تغییرات علمی و اجرایی در کشور ارائه دهید.

ااندار خرسان جنوبی گفت: حوزه پزشکی در کشور بر اساس اعتباری که دولت و مجلس گذاشته از ظرفیت خوب و امیدوارکننده ای برخوردار است و تقریبا تمام نگرانی هایی که در حوزه درمان و بهداشت وجود دارد برطرف شده است.

خدمتگزار ادامه داد: در مقایسه با دیگر بخش ها؛ دولت بیشترین توجه خود را برای تامین سلامت مردم و ایجاد احساس آرامش برای بیماران قرار داده و همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا همه امکانات، هم از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و پرداختی را در اختیار جامعه پزشکی قرار دهد.

ارسال ۲۸۵ مقاله به دبیرخانه همایش

دبیر علمی چهارمین همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت نیز در این مراسم از ارسال ۲۸۵ مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و افزود: رویکرد علمی در عرصه های جدید به سمت استفاده از نتایج شواهد و تحقیقات است و ما مجبوریم از این نتایج برای پیشبرد علمی کشور استفاده کنیم.

غلامحسین محمودی راد اضافه کرد: در این راستا در حوزه سلامت با مشارکت دانشکده پرستاری و با همکاری همه همکاران چهارمین همایش پژوهش در توسعه سلامت برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه اولین فراخوان همایش در ۲۰ آبان و فراخوان دوم در ۲۰ دیماه سال گذشته بود، بیان داشت: پایان مهلت ارسال مقالات در ۱۰ اسفند بود که تا ۲۸ اسفند نیز تمدید و حدود ۵۰ درصد مقالات در مهلت تمدیدی به دبیرخانه ارسال شد.

دبیرعلمی چهارمین همایش پژوهش در توسعه سلامت با بیان اینکه در مرحله نخست داوری برای هر مقاله دو داور علمی در حیطه موضوعی و تخصصی موضوع مقاله داشته ایم، عنوان داشت: در مرحله دوم نیز به دلیل اینکه جلوی خطاها گرفته شود تیم پنج نفره تمام مقالات را دوباره داوری کردند.

به گفته محمودی راد بعد از داوری تعداد ۱۸۱ مقاله برای ارائه در همایش پذیرش شد که از این تعداد ۲۹ مقاله به صورت سخنرانی، ۹۵ مورد کاغذی و ۵۱ مقاله به عنوان پوستر الکترونیک ارائه می شود.

وی، مراقبت های نوین در بیماری های واگیر و غیر واگیر، مراقبت های نوین در بیماران خاص و سرطانی، مراقبت های نوین در اختلالات رفتاری، مراقبت های نوین در بهداشت دهان و دندان، طب مکمل و سنتی و تحقیقات بنیادی و کیفی در مراقبت های نوین را از جمله محورهای این همایش عنوان کرد و گفت: این محورها در هفت پنل طراحی شدند که در این هفت پنل مقالات پذیرفته شده ارائه خواهند شد.