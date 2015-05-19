بازدید بازرسان استاندارد از شهربازیهای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این بازدیدها درراستای جلوگیری از بروز حوادث ناگواری که در نتیجه استفاده از تجهیزات غیر استاندارد در شهربازی ها رخ می دهد، انجام شد.

وی بیان کرد: استاندارد وسایل و تجهیزات شهر بازی ها اجباری است و هرگونه قصور در این زمینه قابل چشم پوشی نخواهد بود.

متقیان تاکید کرد: کارشناسان اداره کل استاندارد از طریق بازدید های مستمر و متناوب بر شهربازی ها و پارک های بازی استان نظارت کامل دارند.

مدیرکل استاندارد افزود: بازرسین درصورت نداشتن گواهی ایمنی بعد از نصب، اقدام به پلمپ دستگاهها و یا جمع آوری این وسایل خواهند کرد.

متقیان اظهار داشت: تا زمان رفع ایرادات و صدور گواهی ایمنی بعد از نصب، اجازه فعالیت به شهربازی ها و پارک های بازی سر پوشیده داده نخواهد شد.

وی با اشاره به آغاز فصل اوقات فراغت دانش آموزان و افزایش تقاضا در شهربازیها، بر ایمن سازی وسایل شهربازیها تاکید کرد.