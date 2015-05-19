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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

بازرس کل جدید استان قزوین معرفی شد

بازرس کل جدید استان قزوین معرفی شد

قزوین- در مراسمی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور علیرضا انصاری به عنوان بازرس جدید استان قزوین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مرتضی روزبه استاندار و معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضاء شورای دستگاهای نظارتی علیرضا انصاری به عنوان بازرس کل استان قزوین منصوب شد.

در این مراسم از خدمات چندین ساله احمدرضا مشایخی بازرس سابق تجلیل شد.

قزوین

مشایخی به عنوان بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازرسی کشور منصوب شده است.

علیرضا انصاری در این مراسم با بیان اولویت های کاری خود در دوره مدیریت جدید اظهارداشت: نگاه ما پیشگیری به جای مچ گیری است و تلاش می کنیم با دادن مشاوره های تخصصی از تخلف جلوگیری کنیم.

وی افزود: به جای دام گستری و مچ گیری به دنبال دادگستری هستیم و درمان آسیب ها را دردستور کار خود قرار خواهیم داد و اقدام کیفری در آخرین مرحله مبارزه با تخلف قرار دارد.

بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: در اجرای وظایف سازمانی به تعامل و همکاری با همه دستگاهها و نهادها پایبند هستیم و ضمن حفظ استقلال خود تعامل منطقی و موثر را جدی خواهیم گرفت.

قزوین

انصاری یادآورشد: تلاش می کنیم به عنوان مشاوری امین برای مدیران دستگاههای اجرایی باشیم تا تخلف از مسیر قانون به حداقل برسد که با استفاده از نیروهای باتجربه و مجهز به دانش روز به امور سامان خواهیم داد.

کد مطلب 2584455

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