توسعه صنعت توريسم نيازمند توجه به فرهنگ و هويت تاريخى ايران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امينيان صبح سه شنبه در نخستين همايش ملى فرهنگ، هويت شهرى و گردشگرى كه در هتل ثامن مشهد برگزار شد اظهار كرد: توسعه صنعت توريسم در كشور نيازمند توجه جدى به فرهنگ و هويت تاريخى ايرانى و اسلامى است.

وى در خصوص ضرورت برگزارى نخستين همايش ملى فرهنگ، هويت شهرى و گردشگرى افزود: اين همايش در شرايط فعلى داراى رويكرد راهبردي در زمينه صنعت گردشگرى و توريسم است و با توجه به امتيازات و ظرفيت هاى ممتاز گردشگرى كشور مى تواند راهكارها و راهبرهاى مناسبى را در سطح ملى ارائه كند.



مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى با تاكيد بر جنبه هاى ارزشى در توسعه صنعت توريسم عنوان كرد: در حال حاضر وضعيت اقتصادى كشور به دليل تحريم ها در شرايط حساسى است لذا توجه به تكنولوژى، صنايع و ظرفيت هاى گردشگرى موجود در كشور مى تواند راه حل مناسبى در زمينه خروج از اقتصاد تك محصولى باشد.



وى ادامه داد: از جمله دستاوردهاى اين همايش بالا بردن كيفيت فرهنگ، هويت و گردشگرى است و با توجه به حضور مهمانان خارجى و داخلى در اين نشست در واقع يك گفتگوى فر هنگى و تمدنى مى باشد.



وى با اشاره به آمار جهانى در زمينه گردشگرى بيان كرد: متاسفانه ايران در حوزه گردشگرى رتبه قابل توجهى نتوانسته در دنيا به خود اختصاص دهد و اين همايش فرصت مناسبى در راستاى شناسايى راهكارهاى توسعه گردشگرى در ايران است.



امينيان خاطر نشان كرد: يكى از نكاتى كه بايد در توسعه صنعت گردشگرى مورد توجه قرار گيرد، هويت ايرانى و اسلامى است در همين راستا ضرورى است وزا ت امور خارجه با كمك مجلس و دولت زمينه برگزارى اين دسته از برنامه ها و همايش ها را در سطح كلان و ملى فراهم كند.