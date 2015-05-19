وجود۶ هزار زن سرپرست خانوار در زنجان/۳۷ موسسه خیریه مجوز دار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بهزیستی به تنهایی نمی تواند از قبال این همه فعالیت در بیاید و نیازمند همکاری سازمانهای مردم نهاد است.

وی اظهار داشت: در این راستا برون سپاری در بهزیستی استان زنجان صورت گرفته است و با ورود خیرین به این حوزه فعالیتهای خوبی انجام شده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: از این تعداد زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بیش از هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

محمدی قیداری، با اشاره به اینکه ۴ هزار زن سرپرست خانوار در موسسات خیریه تحت پوشش هستند گفت: تحت پوشش قرار دادن این تعداد زن سرپرست خانوار مصائبی نیز داشته است و به راحتی محقق نشده است.

وجود ۳۷ موسسه خیریه دارای پروانه فعالیت

محمدی قیداری تصریح کرد: موسسه خیریه روزبه نمونه در کشور است و زنانی که در این موسسه هستند و معلولیت دارند بیمه می شوند و ۳۷ موسسه خیریه در این استان مجوز فعالیت دارند.

وی هدف مهم بهزیستی را توانمندسازی و خروج مددجویان از چرخه حمایتی عنوان کردو گفت: سالانه ۱۰درصد از مددجویان این سازمان باید از چرخه حمایت بهزیستی خارج شوند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان، بر توانمند کردن زنان سرپرست خانوار تاکید کردو افزود: در این راستا این سازمان زنان سرپرست خانوار را به فنی و حرفه ای معرفی می کند و تحت پوشش آموزش هاقرار می گیرند و مهارت کسب می کنند.