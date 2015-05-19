سمینار اصول آداب و معاشرت تجاری در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سمینار به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

وی بیان کرد: در این سمینار مباحثی از جمله رعایت آداب شرط موفقیت تجارت، بصیرت تجاری، اخلاقیات و باورهای ملل، واقعیات و نیاز تجارت بین الملل امروز، راهبرد تجارت برای حضور در صحنه بین الملل، قواعد آهنین تجارت بین الملل و... تدریس شد.

کیانی پور یادآور شد: استاد علی محمد بیدارمغز از برجسته ترین اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، سخنران و مدرس این سمینار بود.

وی عنوان کرد: واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.