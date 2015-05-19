نا ایمن بودن مرکز تجاری فردوسی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تندگویان در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران، اظهار داشت: بنده در ۱۸ آذر تذکری به شهرداری تهران درباره کمیسیون ماده ۸ دادم اما پاسخ قانع کننده نبود، بار دوم در تاریخ ۲۳ دی تذکر را تکرار کردم اما پاسخ دادند و ما اعلام کردیم قانع شدیم.

وی ادامه داد: اما از پاسخ شهردار چنین برداشت می شد که تشکیل کمیسیون ماده ۸ لزومی ندارد. به عقیده بنده باید تصمیم گیری شود که این کمیسیون باید تشکیل شود یا خیر.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: این ماده مربوط به قانون شهرداری است و ما نمی توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم اما می توان گفت قانون اصلاح شود.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر تقدیر شورا از شهرداری در جهت اجرای پروژه هایی که به صورت جهادی به بهره برداری می رسند تاکید کرد و افزود: اعضای شورا همواره بابت اقدامات شهرداری که خارج از برنامه انجام می شود تشکر کرده ایم اما وظیفه ما هم به عنوان عضو شورا نظارت خوب و جهادی است بر این اساس معتقد هستم اگر شهرداری خارج از بودجه مصوب کاری مانند اقدامات صورت گرفته برای خرمشهر، مراسم اربعین و بوستان یاس انجام می دهد گزارشی درباره نحوه هزینه کرد، ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: بحث من صرفاً موضوع مربوط به بودجه این اتفاقات است. بنابراین از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر می خواهم طی دو هفته برای سه اقدامی که به آن اشاره کردم گزارشی ارائه کند.

تندگویان در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در شهر داریم کمبود آب است، اظهار داشت: مشکلی که وجود دارد در خصوص بهره برداری از آب شرب برای ساخت و سازهای شهر است که متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد.

وی افزود: پیشنهاد ما آب فروشی برای ساخت و ساز و بررسی این موضوع توسط کمیسیون های مربوطه است تا بتوانیم آن را به شهرداری ابلاغ کنیم تا در پروژه های ساختمانی از آب شرب استفاه نشود.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به پروژه مرکز تجارت فردوسی واقع در خیابان فردوسی، گفت: از شهرداری بابت این مرکز تشکر می کنم چرا که یکی از پروژه های مثبت شهری بین شهرداری، شورا و سازمان نظام مهندسی بوده است. سازمان نظام مهندسی هفته گذشته طی نامه ای نا ایمن بودن این پروژه را تایید کرد که باید اقدامات لازم برای ایمن سازی آن صورت گیرد.