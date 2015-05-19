قیمت بالاتر دلیل بر برنده شدن نیست/ به شایعات توجهی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی‌اشرف پوری‌حسینی پس از برگزاری جلسه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بازشدن پاکتهای پیشنهادی، در مورد بدهی بانکی یکی از خریدان باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در مزایده از شایعات پرهیز می‌کنیم، چیزی در مورد این بدهی‌ها نشنیدم. ما از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. هم برای شرکت و هم برای سهامداران. سپس نتیجه نهایی را به خود شرکت واگذار می‌کنیم.

وی درباره بدهی بانکی سهامداران استیل آذین، تاکید کرد: شرکت استیل آذین در پرونده‌اش برای مزایده قبل یک نقص داشت که امیدوارم این نقص را رفع کرده باشد. ما باید اسناد این شرکت را بررسی کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس سهامدار استیل آذین شده و هدایتی گفته که مشکل بدهی‌اش حل شده است، تصریح کرد: من هم چنین چیزی را شنیده‌ام ولی باید اسناد را دید.

وی درباره احتمال تکرار مزایده استقلال با وجود حضور یک شرکت کننده، گفت: نمی‌دانم. ابتدا اجازه بدهید اسناد را بررسی کنیم. امیدوام کسی به خاطر عدم اهلیت کنار گذاشته نشود.

پوری حسینی درباره شائبه واگذاری پرسپولیس به یک گروه خاص، تصریح کرد: ما نه نظر داریم باشگاه به فرد خاصی داده نشود و نه نظر داریم باشگاه به فرد خاصی واگذار شود. اگر اینطور بود که چهار مزایده برگزار نمی‌شد. تلاش می‌کنیم حق کسی ضایع نشود. ضمن اینکه ارائه مبلغ بالاتر در این مزایده، به معنای برنده شدن در مزایده نیست.

وی درباره اینکه هدایتی گفته بود چون اصولگرا هستم باشگاه را نمی‌خواهند به من بدهند، گفت: اصلا بحث اصولگرایی و اصلاح طلب مطرح نیست.

رئیس سازمان خصوص سازی در پایان گفت: از من نپرسید در آینده چه می‌شود. از من بپرسید که چه چیزی تا الان رخ داده است.