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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

امیر عابدینی تاکید کرد:

آرزو می‌کنم نقش وزیر در واگذاری کمرنگ شود/ ما برنده هستیم

آرزو می‌کنم نقش وزیر در واگذاری کمرنگ شود/ ما برنده هستیم

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه استیل آذین برنده مزایده این باشگاه است، گفت: امیدوارم وزیر ورزش نقش کمرنگی در واگذاری این باشگاه داشته و با آرامش به فوتبال نگاه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی بعد از جلسه واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: آرزو می‌کنم نقش وزیر ورزش در واگذاری باشگاه کمرنگ باشد. وزیر باید با آرامش به فوتبال نگاه کند. ایشان نباید با عناد به فوتبال نگاه کند و درباره آن حرف بزند.

وی افزود: لغت‌هایی که وزیر ورزش و جوانان برای فوتبال استفاده می‌کند، در شان آن نیست.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس درباره حضور شرکت بهنام پیشرو کیش و احتمال دخالت امیر خادم در واگذاری پرسپولیس به بهنام پیشرو، تاکید کرد: عملا خادم مشوق بچه‌ها بود که کار کنند. دست بهنام پیشرو هم درد نکند. آنها رقیبان نجیبی بودند.

وی درباره اینکه بهنام پیشرو قیمت مزایده را بالا برده است؟، خاطرنشان کرد: اشکال ندارد.

عابدینی در خصوص اینکه آیا شما خود را برنده مزایده می‌دانید یا خیر؟، گفت: شما هم اینطور فکر می‌کنید؟ بله، ما برنده‌ایم.

کد مطلب 2584476

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