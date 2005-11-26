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۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

آذرماه امسال و از سوي انتشارات بلك ول:

كتاب " تاريخ مختصر خوشبختي" منتشر مي شود

انتشارات بلك ول آذرماه امسال كتاب "تاريخ مختصر خوشبختي" تأليف نيكولاس وايت را منتشر مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، وايت در كتاب خود در صدد است 2500 سال مواجهه فلسفي با مفهوم خوشبختي را نشان دهد.

او به مضاميني چون: تعريف خوشبختي، كم و كيف حضور اين مفهوم در زندگي عادي ما و روش حل تعارضات معطوف به خوشبختي مي پردازد.

در اين راستا هم تمايزهاي فيلسوفان باستان و مدرن در باب اين مفهوم روشن مي شود و هم نسبت اين مفهوم با مفاهيم ديگر موجود در فلسفه اخلاق پررنگ مي شوند.

عناوين پاره اي از فصول كتاب بدين قرارند: تعارضات، چشم اندازها و تعريف خوشبختي، خوشبختي به عنوان ساختار و هماهنگي، اخلاق ، خوشبختي و تعارض و انجام اعمال بدون مفاهيم.  

کد مطلب 258448

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