كتاب " تاريخ مختصر خوشبختي" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، وايت در كتاب خود در صدد است 2500 سال مواجهه فلسفي با مفهوم خوشبختي را نشان دهد.

او به مضاميني چون: تعريف خوشبختي، كم و كيف حضور اين مفهوم در زندگي عادي ما و روش حل تعارضات معطوف به خوشبختي مي پردازد.

در اين راستا هم تمايزهاي فيلسوفان باستان و مدرن در باب اين مفهوم روشن مي شود و هم نسبت اين مفهوم با مفاهيم ديگر موجود در فلسفه اخلاق پررنگ مي شوند.

عناوين پاره اي از فصول كتاب بدين قرارند: تعارضات، چشم اندازها و تعريف خوشبختي، خوشبختي به عنوان ساختار و هماهنگي، اخلاق ، خوشبختي و تعارض و انجام اعمال بدون مفاهيم.