مرکز داده های اجتماعی در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقری ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه فرهنگی و اجتماعی در مازندران در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه برنامه نخستی که در زمینه کنترل حاشیه نشینی انجام گرفته است، رسیدن به یک شناخت جامع از وضعیت عمومی کشور، استانها، میزان سرمایه ملی در استانها و ارائه گزارشها به دستگاههای مربوطه است گفت: برنامه دوم ایجاد یک مرکز جامع داده های اجتماعی کشوربوده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه داده های ما پراکنده است با ایجاد مرکز رصد اجتماعی اینکارر امکان پذیر است و برای هر استان گزارش جامع را در فروردین ماه تهیه و در اختیار آنها گذاشته ایم.

میرباقری تصریح کرد: شناخت نقاط حادثه خیر کشور انجام شده است و پیشنهاد ویژه ای برای ساماندهی این مناطق به دولت داده شده است و توجه ویژه به حاشیه نشینی را مورد تاکید قرار داده ایم و چندین جلسه در شورای اجتماعی کشور برگزار کردیم که مرحله عملیاتیش تصویب شده و در اختیار استانها قرار داده شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با همکاری بهزیستی گزارشی برای اجرای ساماندهی آماده شده است و استان خراسان رضوی و البرز به عنوان استان پایلوت انتخاب شده اند و مورد توجه قرار گرفته اند و تعاملات لازم نیز با وزارت کشور انجام شده است.

میرباقری از جمله کارهای مورد توجه در این زمینه را تنظیم چارچوبهای اجتماعی در برنامه ششم توسعه برشمرد و افزود: ۱۲ سیاست در حوزه اجتماعی تصویب شده است که در استاها با معاونتهای اجتماعی ارتباط برقرار کرده ایم و در اننتظار ابلاغ دولت هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی برای این که درحوزه اجتماعی موثر واقع شود دستورالعملی را تنظیم کرده و وزارت کشور محور برنامه ریزی در سال ۹۴ را دو راهبرد اساسی قرار داده که تقلیل آسیبهای اجتماعی در سطح استانها و افزایش سرمایه های اجتماعی است.

وی با اشاره به وجود ۱۰ میلیون حاشیه نشین در کشور ابراز داشت: این تعداد در ۹۰۰ نقطه کشور مستقر هستند که ستاد ساماندهی برای این منظور در سازمان مسکن و شهر سازی ایجاد شد و زیرساختهای حوزه اجتماعی در حال تقویت است و مسئله اساسی ما در وحله اول جلوگیری از گسترش این پدیده و کنترل مبادی تردد این افراد است.