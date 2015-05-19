شهرداری تهران سؤالات اعضای شورا را بایگانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مختاباد طی تذکری به شهرداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورا، اظهار داشت: تذکر بنده به شهرداری است که چرا پاسخ تذکرات اعضای شورای شهر را به موقع نمی‌دهد.

وی گفت: حتما شهرداری با خود می‌گوید اعضای شورای شهر یک چیزی می‌گویند و بعد می‌خوابند بنابراین انتظار می‌رود گروهی تشکیل شود تا تحقیق کنند تذکرات و سئوالاتی که اعضا شورا از شهرداری تهران دارند چه سرنوشتی پیدا می کند.

مختاباد افزود: در بعضی مواقع نیز سئوالات و تذکرات اعضای شورای شهر فراموش می‌شود و شهرداری نیز پاسخ آنها را در بایگانی می‌گذارد.

رئیس کمیته هنری شورا تذکر سه هفته پیش خود را مثال زد و افزود: در سه هفته گذشته عنوان کردم مدیریت بحران در صحن علنی شورای شهر اقدامات صورت گرفته در تهران را تشریح کند ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و این موارد باید پیگیری شود.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، گفت: دبیرخانه و دفتر مصوبات شهرداری تهران و شورای شهر تذکرات و سئوالات را به صورت اتوماتیک پیگیری می‌کند.