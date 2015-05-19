۲۰۰ زوج مددجوی کهگیلویه و بویراحمدی به خانه بخت می روند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشن ازدواج آسان این زوجهای تحت حمایت کمیته امداد استان با همکاری و مشارکت موسسه عترت بوتراب برگزار می شود.

وی بیان کرد: این مراسم در روز شنبه دوم خرداد ماه همزمان با سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز، ساعت ۱۱ صبح در تالار ستاره شهر یاسوج برگزار می شود.

متقی بیان داشت: در این جشن، هدایایی از سوی کمیته امداد و خیرین به زوج های جوان اهدا می شود.

وی هدف از برگزاری این مراسم را تبیین الگوها و رهنمودهای فرهنگ غنی اسلام، سنت نبوی و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان عنوان کرد و گفت: ازدواج آسان، به موقع و عاقلانه زمینه ساز زندگی خوب است.

متقی تاکید کرد: این نهاد برای استحکام بنیان خانواده ها برنامه های آموزشی و مشاوره ای متعددی را با هدف آموزش سبک زندگی، همسرداری، تربیت صحیح فرزندان پیش از ازدواج برای جامعه هدف خود برگزار می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: کمترین میزان وقوع پدیده طلاق در بین خانواده های مددجویان بوده است.

متقی از خیرین و مسئولان استانی خواست در برگزاری این جشن و کمک به ازدواج مددجویان مشارکت کنند.