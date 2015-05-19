۶۰ درصد معماران دارای پروانه نظام مهندسی قزوین بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان که در سالن موزه باغستان سنتی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بی توجهی به برخی از نیازهای اجتماعی موجب شده شاهد بروز آسیب‌ها و معظلاتی در جامعه باشیم.

وی با اشاره به فعالیت دانشگاه‌های معماری در استان گفت: در حال حاضر در ۲۱ دانشکده فعال استان حدود چهار تا پنج هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند.

نوروزیان تصریح کرد: همچنین از ۲ هزار و ۱۰۰ فارغ التحصیل رشته معماری ۶۰ درصد از مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی بیکارند.

برگزاری همایش توسعه پایدار شهری در قزوین

رئیس کانون معماران ایران، از برگزاری همایش توسعه پایدار شهری با محوریت "شهرهای سالم، شهرهای شاد" در ۲۰ خردادماه امسال در استان خبر داد و افزود: اولین همایش کانون ملی معماری در اردیبهشت ماه سال گذشته در تبریز برگزار شد و در سال جاری نیز به منظور شناخت ماهیت و ویژگی های معماری بومی، شهر پایدار و بررسی شرایط تحقق پذیری آنها در معماری و شهرسازی معاصر، همایش توسعه پایدار شهری از سوی انجمن صنفی مهندسان معمار در قزوین برگزار می‌شود.

نوروزیان بیان کرد: تاکنون ۳۰۰ مقاله در رشته‌های معماری و عمران به دبیرخانه همایش ارسال شده و در مرحله داوری است.

رئیس کانون معماران ایران یادآور شد: در همایش توسعه پایدار شهری، پیروز حناچی دبیر معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی مدیرعامل شركت عمران و بهسازی شهری ایران، خانم میشرا رئیس طرح جامع گردشگری ایران، دبیرکل UIA، استاد دانشگاه وین اتریش و پرفسور مکارتی سخنرانی خواهند کرد.

وی افزود: موضوع توسعه پایدار از جمله مباحث مهم در معماری و شهرسازی و گردشگری در عصر معاصر است که بخش وسیعی از ادبیات علمی توسعه شهری و نیز سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها را به خود معطوف ساخته است.

نوروزیان بیان کرد: رشد فناوری و تغییرات سریع سبک زندگی، اگر چه میزان رفاه و آسودگی زندگی انسان ها را افزایش داده اما تخریب هر روزه محیط زیست را به همراه داشته و در این میان ضرورت توجه به محیط زیست، هویت و فرهنگ برای کاهش این آسیب، توسعه پایدار را به عنوان راه حل مناسبی مطرح می‌کند.