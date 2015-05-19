به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر سه شنبه درمراسم معارفه بازرس کل استان قزوین که در دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضا و سازمان بازرسی باید خود را با مطالبات مردم در شرایط کنونی هماهنگ کرده و به نیازها پاسخ دهد.

نظارت دقیق نیازمند سازمانی مقتدر است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: برای نظارتی دقیق بر امور به سازمانی مقتدر نیازمندیم تا روزآمد و پاسخگو باشد و از قافله عقب نماند.

عابدینی تصریح کرد: ناظران سازمان بازرسی باید با تدبیر و نگاهی دین مدارانه و ارزشی فعالیت کنند و دارای شخصیتی نفوذ ناپذیر در برخی مواقع انعطاف لازم را نیز داشته باشند و هوشمندانه عمل کنند.

وی اضافه کرد: بازرس باید متناسب با مطالبات مردم از دستگاه‌های اجرایی حرکت کند و با پیشگری زمینه بروز تخلف را کاهش دهد.

امام جمعه قزوین اظهار داشت: اگر با برنامه ریزی و هدفمند حرکت کنید می‌توان بازرسانی مقتدر را برای مقابله با تخلف پرورش داد و به کار گرفت.