ببر سفید از قرنطینه به باغ وحش ارم منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تیموری با اشاره به درخواست باغ وحش ارم به سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ورود ببر سفید به کشور ، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست از کنوانسیون سایتیس و دفتر تخصصی حیات وحش برای ورود ببر سفید استعلام و مجوز های لازم برای ورود آن اخذ کرده است.

وی ادامه داد: همچنین سازمان دامپزشکی با ورود ببر سفید به کشور موافقت کرده و پس از ورود این حیوان به کشور در قرنطنیه این سازمان مستقر در مجتمع باغ وحش ارم نگهداری می شود.

بنابراین گزارش، در چند روز آینده با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست جابه جایی ببر سفید از قرنطینه به باغ وحش ارم انجام می شود.