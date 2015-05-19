آغاز بهره برداری از پروژه های شاخص در اصفهان/ هر دوماه یک پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقاییان‌نژاد ظهر سه شنبه در آئین کلنگ زنی پروژه تقاطع غیر همسطح میدان ۲۵ آبان با اشاره به نامگذاری این میدان به نام روزی که به نام اصفهان رقم خورده است، اظهار داشت: در این روز پیکر۳۷۰ شهید اصفهانی بر روی دست شهروندان این شهر تشییع شد و حادثه‌ای تاریخی را رقم زد.

وی با بیان اینکه پروژه تقاطع غیر همسطح میدان ۲۵ آبان تا پایان سال تحویل شهروندان می‌شود، افزود: این پروژه و پروژه تقاطع غیر همسطح میدان استقلال از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی شهر اصفهان در سال ۹۴ خواهد بود.

شهردار اصفهان با اشاره به بهره‌برداری از ۹۰ پروژه در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان تا پایان هفته جاری ابراز داشت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ هر دو ماه یکبار پروژه شاخص در شهر اصفهان به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: هدف شهرداری تنها خدمت رسانی به مردم است و مردم مشاور و نظارت کننده بر کارهای شهرداری خواهند بود.