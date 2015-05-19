طرح روستای پاک در استان بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر سه‌شنبه در نشست روابط عمومی‌های استان بوشهر ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی‌ها نقش بسیار مهمی در پیوند بین مردم و دولت دارند و باید از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنند.

وی بر لزوم استفاده از فناوری‌های روز توسط روابط عمومی‌ها برای اثربخشی بیشتر برنامه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: تعامل مناسب با اصحاب رسانه به روابط عمومی‌ها کمک می‌کند تا در انعکاس فعالیت‌ها و دریافت نظرات مردم موفق‌تر باشند.

استاندار بوشهر بر لزوم تلاش روابط عمومی‌ها برای انعکاس فعالیت‌های دستگاه‌های اجرای تاکید کرد و افزود: روابط عمومی‌ها باید فعالیت‌های مختلف را ارزیابی کنند و راهکار ارائه کنند.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان بوشهر را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم استان بوشهر در سال جاری عنوان کرد و افزود: امسال ۱۷ طرح امید در استان بوشهر اجرا خواهیم کرد که می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه‌ای استان داشته باشد.

اجرای طرح سلامت دهان و دندان در استان بوشهر

سالاری از اجرای طرح سلامت دهان و دندان در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: همه افراد زیر ۱۴ سال در این طرح تحت پوشش قرار می‌گیرند و در محل زندگی و یا مدرسه خود خدمات کامل سلامت و بهداشت دهان و دندان را دریافت می‌کنند.

وی همچنین از اجرای طرح روستای پاک در سطح استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: پسماند همه روستاهای استان بوشهر جمع‌آوری می‌شود و در محل مناسبی به صورت بهداشتی دفع می‌شود که امیدواریم بتوانیم این طرح را امسال اجرایی کنیم.

استاندار بوشهر به برخی اقدامات صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سطح روستاهای استان اشاره کرد و گفت: اجرای زمین چمن مصنوعی نقش بسیار مهمی در گرایش جوانان به ورزش داشته است.