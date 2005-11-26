ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه محقق اردبيلي 55 درصد افزايش يافته است

دكتر "معرفت سياه كوهيان" افزود: اين دانشجويان در سه مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پذيرفته شده ‌اند كه از اين تعداد 624 نفر در دوره روزانه و يك هزار و 258 نفر در دوره شبانه مشغول به تحصيل هستند.

وي گفت : در سال‌ جاري در سه رشته‌ كارشناسي مهندسي مكانيك ماشين ‌هاي كشاورزي، مهندسي علوم دامي و رياضي كاربردي و يك رشته كارشناسي ناپيوسته عمران ـ ساختمان براي اولين بار پذيرش دانشجو انجام مي ‌شود.

وي با اشاره به موفقيت دانشجويان اين دانشگاه در آزمون كارشناسي ارشد و دوره دكترا افزود: در سال ‌جاري 114 نفر از دانش‌ آموختگان دانشگاه محقق اردبيلي در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه دولتي پذيرفته شدند كه 38 نفر از پذيرفته ‌شدگان در گروه فني مهندسي، 37 نفر در گروه علوم، 25 نفر از گروه كشاورزي و 13 نفر از گروه ادبيات و علوم انساني هستند.

وي در ادامه گفت: 48 نفر از دانش ‌آموختگان مقطع كارداني آموزشكده‌ كشاورزي مغان و 40 نفر از دانش‌ آموختگان رشته كارداني معماري دانشگاه نيز در آزمون كارشناسي ناپيوسته سال ‌جاري پذيرفته شده‌ اند.

"سياه ‌كوهيان" تصريح كرد: در سال تحصيلي جديد پنج خوابگاه خود گردان براي دانشجويان پسر و دو خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر دوره‌ هاي روزانه و شبانه اجاره و تجهيز شد و علاوه بر اين تجهيز و تعمير، خوابگاه ‌هاي خواهران در داخل دانشگاه و چهار خوابگاه خواهران در داخل شهر نيز آماده و در اختيار دانشجويان قرار گرفته است.

وي خريد تجهيزات مورد نياز براي سالن غذا‌خوري دانشگاه، تجهيز غذا‌خوري آموزشكده كشاورزي مغان به دستگاه اتوماسيون تغذيه و اعزام دانشجويان به حج‌ عمره دانشجويي را از مهمترين فعاليت انجام شده در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي برشمرد.