۵۰ درصد تعهد اشتغال استان در شهرستان قزوین ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری استان قزوین، ابوالفضل مرادی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قزوین، میزان تعهد اشتغال از سوی دستگاه‌های اجرایی در سال جاری را دو هزار و ۹۸۰ نفر اعلام و بر لزوم پیگیری دستگاههای مسول در این زمینه به منظور تحقق کامل تعهدات پیش بینی شده تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی فرمانداری قزوین افزود: صدور ۲۶۲ مجوز مشاغل خانگی در سال گذشته از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور ایجاد اشتغال در شهرستان قزوین بوده است.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۲۶۳ طرح به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال برای دریافت تسهیلات و کارآفرینی به بانک معرفی شده است.

مرادی در ادامه خواستار افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی به منظور تسریع در معرفی طرح های اشتغالزا و پاسخگویی به متقاضیان در این زمینه شد.

بررسی امکان سنجی تشکیل کارگروه تخصصی اشتغال در سطح بخش های شهرستان قزوین، ارائه گزارش صندوق کارآفرینی در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات و گزارش بازدید از اجرای طرح های مشاغل خانگی در روستاها از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین هم در این جلسه با اشاره به حمایت دولت از اجرای طرح های تعاونی تولیدی در روستاها گفت: بر اساس برنامه پیش بینی شده دولت به تعاونی‌هایی که از ۲۰۰ نفر به بالا عضو دارند تا سه برابر آورده متقاضیان وام کم بهره با نرخ سود ۴ تا ۱۰ درصد پرداخت می‌کند.

رحمانی تصریح کرد: این طرح به منظور افزایش رونق اقتصادی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت آنان به مناطق شهری اجرا می‌شود.