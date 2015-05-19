تعیین تکلیف سرپرستان دانشگاهها با شورای انقلاب فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی پیش از ظهر سه شنبه در محل کلنگ زنی برج فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت ۱۰ سال از تصویب ایجاد کریدور علم و فناور ی و پس از ۵ سال از مصوب شدن ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان اقدامی در این زمینه انجام نشده است، اظهار داشت: پیش از این تصویب شده بود که اصفهان پایلوت منطقه علم و فناوری قرار گیرد که اقدامی در این زمینه انجام نشده اما در شورای علم و فناوری عتف، این مطلب به تازگی و در حدود چهار ماه پیش به تصویب رسیده که امیدواریم اقدامات لازم انجام شود.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان بیان داشت: روسای دانشگاه‌هایی که به شکل سرپرست هستند به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده‌اند تا تصمیمات لازم در این ارتباط انجام شود.

وزیر علوم در ارتباط با طولانی شدن روند سرپرستی طالبی بر دانشگاه اصفهان بیان داشت: هنوز نوبت رسیدگی به موضوع سرپرست دانشگاه اصفهان فرا نرسیده است.

وی درباره شاخص ترین برنامه وزارت علوم در برنامه ششم توسعه در حوزه اقتصاد دانش بنیان و پارک های علم و فناوری نیز ابراز داشت: توسعه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، جهت گیری دانشگاه های به سمت دانشگاه نسل سوم که کارآفرین هستند از جمله این موارد است.