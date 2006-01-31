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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۴۳

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در گفتگو با "مهر":

نبود امنيت شغلي انگيزه تحصيل در رشته پزشكي را كاهش مي دهد

نبود امنيت شغلي انگيزه تحصيل در رشته پزشكي را كاهش مي دهد

نبود امنيت شغلي انگيزه تحصيل در رشته پزشكي را در ميان جوانان كاهش مي دهد و اگر راهكارهاي مناسبي براي اين امر انديشيده نشود تمام كساني كه در حال حاضر در دانشگاه مشغول به تحصيل هستند و كساني كه مي خواهند تازه رشته پزشكي را انتخاب كنند، انگيزه تحصيل خود را از دست مي دهند.

دكتر "اسحاق علي صابري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: وزارت علوم وظيفه اي براي اشتغال فارغ التحصيلان بر عهده ندارد و وزارتخانه هاي صنعتي و اداري از فارغ التحصيلان دانشگاه ها استفاده مي شود. اما اگر دانشجوي پزشكي در دانشگاهي پذيرفته مي شود وزارتخانه بايد براي آن تعداد پزشكي كه تربيت مي شود فكر اشتغال هم باشد و زمينه اشتغال را فراهم كرده و راهكار اساسي ارائه دهد.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تأكيد كرد: بايد براي رشته پزشكي آنقدر جاذبه ايجاد كنيم تا فرد براي انتخاب آن با ذوق و شوق و اميد مواجه مي شود . بحث هايي از جمله اشتغال ، بيمه روستايي اگر چنانچه كه شايسته است ادامه نيابد مشكلاتي را ايجاد مي كند.

وي ايجاد پزشك روستايي و خانواده را از راهكارهاي اساسي اشتغال پزشكان جوان دانست.

"علي صابري" نكته مهم در آموزش پزشكي را نسبت استاد به دانشجو دانست و افزود: اين نسبت بايد در گروه آموزشي متفاوت از نسبت استاد به دانشجو در رشته هاي صنعتي، معدن، كشاورزي و هنر و اقتصاد باشد و در واقع بايد در شأن بيمار باشد.

کد مطلب 258471

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