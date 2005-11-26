"خواب زده" به مرحله تدوين رسيد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، فيلم كوتاه " خواب زده " از مضموني لطيف برخوردار است. اين فيلم داستان يك دكتر را بازگو مي كند كه در منزلش خوابيده است و طي تلفني به او اطلاع مي دهند كه شخصي دچار نارسايي قلبي شده است و او بايد هر چه زودتر خود را بالاي سر بيمار برساند. دكتر به دليل خواب آلود بودن، بي اعتنايي مي كند. اين تماس چند بار ادامه پيدا مي كند تا اينكه دكتر پس از مدتي متوجه مي شود كه بيمار خودش است و او بر اثر اين بيماري جان خود را از دست داده است.

اين فيلم كه به وسيله دوربين HD توليد شده است و فيلمبرداري آن نيز به وسيله سيروس عبدلي از تصويربرداران با تجربه تلويزيون انجام شده است. در حال حاضر آماده تدوين است. البته هنوز تدوينگر اين اثر انتخاب نشده است. اما طي چند روز آينده با انتخاب تدوينگر فيلم، مونتاژ آن آغاز مي شود.



در اين فيلم علي رضا كلانتري به عنوان صدابردار، حسين سلطاني در سمت مدير توليد و عباس بيگدلي به عنوان دستيار كارگردان براي ساخت اين فيلم همكاري كرده اند. عزت الله مهرآوران بازيگر اصلي اين سريال است.



لازم به توضيح است موسسه فرهنگي - هنري شهيد آويني اقدام به توليد مجموعه فيلم هاي كوتاهي با عنوان كلي " لبخند خدا " به مدت حدود 30 تا 40 دقيقه كرده است كه هر كدام از اين فيلم ها را يك كارگردان توليد خواهد كرد و در نهايت پس از توليد 26 اثر، اين فيلم ها در قالب يك فيلم بلند سينمايي كنار هم قرار مي گيرند و به نمايش در خواهند آمد. در اين فيلم ها هر كارگردان نگاه خود نسبت به برقراري ارتباط خدا با بندگانش را به تصوير مي كشد.