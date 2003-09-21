62 هزاركلاس اولي درجشن شكوفه ها شركت كردند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، همزمان با آغاز ماه مهر وشروع سال تحصيلي جديد بيش از 62 هزاردانش آموز كلاس اولي تحت حمايت كميته امداد درجشن شكوفه ها شركت كردند وشروع كسب علم ودانش را گرامي داشتند.

گفتني است ، حضوردانش آموزان خردسال تحت حمايت كه اكثريت آنها را كودكان يتيم وبي سرپرست تشكيل مي دهند نشانه توجه جدي نظام به سرنوشت آينده سازان اين مرزوبوم است وكميته امداد به نيابت از دولت بعنوان بال عاطفي نظام هزينه هاي تحصيلي اين عزيزان را اعم از پوشاك ، لوازم التحرير ، كتاب وديگر ما يحتاج مورد نياز تا پايان تحصيلات دانشگاهي برعهده گرفته است.

شايان ذكراست، جشن شكوفه ها با استقبال گسترده دانش آموزان كلاس اولي تحت حمايت كميته امداد همراه بود .