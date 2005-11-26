سايت هنر و موسيقي تعطيل شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، سايت "هنر و موسيقي" كه يكي از جدي‌ترين سايت‌هاي فارسي‌زبان موسيقي محسوب مي‌شد، هفته گذشته تعطيل شد.

اين سايت موسيقي كه منعكس‌كننده بي‌طرف اخبار موسيقي ايران و جهان در بخش‌هاي مختلف موسيقي كلاسيك، نواحي، بانوان، فيلم، سنتي و راك بود، از شنبه هفته گذشته به دليل بسته شدن سرور توسط دولت ايالات متحده امريكا تعطيل شده است.

فرشاد عابديني، مدير اين سايت، در اين خصوص مي‌گويد: "تمام سعي من و دوستانم در سايت اين است كه هر چه زودتر اين روند را پايان دهيم و اشكال را رفع كنيم. سايت هنر و موسيقي در اين مدت تاثير زيادي بر روند اطلاع‌ رساني خبري و ... موسيقي داشت، اما انگار قسمت نبود كه ادامه يابد."

وي خاطرنشان كرد: "روند كاري سايت هنر و موسيقي يك روند جدي، بي‌طرف و شفاف‌ است كه هر سه اين موارد در موسيقي و هنر ايران مهجور مانده است."

در هفته گذشته تعداد زيادي از سايت‌هاي ايراني با مشكل تعطيلي روبرو شدند كه اين مشكل از جانب سرويس‌دهندگان آمريكايي رخ داده بود كه از جمله آنها مي توان به خبرگزاري موج اشاره كرد. سايت هنر و موسيقي با آدرس www.artmusic.ir فعاليت مي‌كرد.