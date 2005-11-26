به انزوا كشاندن ايران نقطه كور تلاش استكبار است

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك ، استاندار استان مركزي در گردهمايي بزرگ بسيجيان در مصلاي قدس اراك اظهار داشت: سياست خارجي نظام تعريف شده است و مواضع ايران جديد نيست و آنچه رييس جمهور مي گويد بر گرفته از اصول نظام است

عبدالله سهرابي تصريح كرد: در اثر پايداري نظام بر حقانيت صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشور و بر خلاف خواست استكبار مذاكرات با هدايت رهبري و تلاش دست اندر كاران و مسوولان ادامه مي يابد.

وي فصل الخطاب امور را رهبري عنوان كرد وگفت:شعار بسيجيان مبني بر" انرژي هسته اي حق مسلم ماست"، موضع اول و آخر نظام و مردم است.

سهرابي رييس جمهور رافردي مردمي عنوان كرد وگفت: اولين وظيفه اي كه دولت براي مديران ومسوولان ترسيم كرده، احترام به مردم و خدمت صادقانه به آنان است.

وي مديران و دستگاهها رادر نحوه برخورد با مردم و انجام وظايفشان زير ذره بين دستگاههاي نظارتي و مردم عنوان كرد وافزود:همانطور كه رييس جمهور گفته است با هر مسوولي در هر سطوحيدر صورت عدم انجام وظايفش در قبال مردم برخورد مي شود.

استاندار استان مركزي در ادامه حضور زنان درعرصه هاي مختلف را از بركت انقلاب خواند وگفت: جايگاه خانم ها در ايران بر كسي پوشيده نيست كه پس ازدوران دفاع مقدس تثبيت شد.

وي افزود:اگر حمايت زنان، مادران و خانوادها نبود جاي شهدا در جبهه ها پرنمي شد.

وي بهانه هاي غرب مبني بر نبود آزادي براي زنان در ايران را يك تهاجم سياسي خواند و گفت: اگر غرب نگاه منصفي داشت حضور زنان در عرصه هاي مختلف علمي و كاري را مي ديد.