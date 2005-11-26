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۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۲۶

رييس دفتر رييس جمهوري :

استفاده رييس جمهوري از هواپيماي تشريفاتي بعيد است / براي انتخاب وزير نفت فرصت سه ماهه لازم است

استفاده رييس جمهوري از هواپيماي تشريفاتي بعيد است / براي انتخاب وزير نفت فرصت سه ماهه لازم است

رييس دفتر رييس جمهوري ابراز ترديد كرد : بعيد به نظر مي رسد رييس جمهور باتوجه به شعارهاي خود از هواپيماي تشريفاتي خريداري شده استفاده كند .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، غلامحسين الهام امروز در مراسم تحويل هواپيماي تشريفاتي دولت با اشاره به اين كه بابت خريد اين هواپيما در مجموع 60 ميليون دلار پرداخت شده است، گفت : براي تجهيزات اضافي هواپيما و تبديل آن به VIP حدود 20 ميليون دلار هزينه شده است .

وي افزود : اين هواپيما در سال 1382 خريداري شده است ولي به علت خودداري شركت  تاكنون تحويل آن با تاخير مواجه شده است .

رييس دفتر رييس جمهوري تصريح كرد: به هرحال اين هواپيما ثروت كشور است و در صورت عدم استفاده رييس جمهوري هم در جاي ديگر استفاده خواهد شد.

سخنگوي دولت اظهارداشت: اين هواپيما از پادشاه برونئي خريداري نشده است بلكه ازيك شركت سنگاپوري خريداري شده و داراي 75 صندلي است .

الهام همچنين در خصوص دريافت خسارت از اين شركت گفت: اين موضوع را پيگيري مي كنيم تا خسارت دريافت شود.

وي ادامه داد: تلاش مي شود بابت تاخير در عدم تحويل هواپيماي تشريفاتي دولت حدود نيم ميليون دلار دريافت شود. 

سخنگوي دولت  درباره تعيين وزير نفت از سوي دولت نيز گفت : يك مهلت سه ماه ديگر به رييس جمهور براي انتخاب وزير نفت بايد داده شود .

الهام همچنين اين مطلب را كه  وزير نفت از بين وزراي فعلي كابينه انتخاب خواهد شد را رد نكرد و گفت : وزير نفت از ميان مردم انتخاب مي شود و به زودي توضيحات بيشتري داده مي شود .

کد مطلب 258517

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