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۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۰۹

بدنبال توافق رئيس كميته فوتسال با مدير مجموعه ورزشي آزادي

يك سالن اختصاصي فوتسال در ورزشگاه آزادي احداث مي شود

دو هكتار از زمينهاي مجموعه ورزشي آزادي بمنظور احداث يك سالن پيشرفته و استاندارد دراختياركميته فوتسال فدراسيون فوتبال قرارخواهدگرفت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" و به نقل ازپايگاه خبررساني فدراسيون فوتبال، طي جلسه اي كه بين محمد صادق درودگررئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال وضياء آذري مديرمجموعه ورزشي آزادي برگزارشد، مقررشد 2 هكتار از زمينهاي مجموعه آزادي به كميته فوتسال واگذارشود تا اين كميته بتواند سالني استاندارد دراين مجموعه احداث كند تا در آينده مسابقات فوتسال در اين سالن برگزارشود.

همچنين قرار است امكاناتي ازقبيل سالن شماره 2 جهت تمرين، سونا، جكوزي، سالن اجتماعات ومصاحبه، سالن پزشكي وسالن بدنسازي احداث شود. براساس توافق به عمل آمده درصورت تامين منابع مالي، اين سالن ظرف مدت حداكثر15 ماه به بهره برداري خواهد رسيد. شايان ذكر است ظرفيت اين سالن 7 هزارنفري خواهد بود.

کد مطلب 258529

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