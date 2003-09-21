جشنواره فيلم كوتاه تهران ، شناسنامه كشور ما است

به گزارش خبر گزاري "مهر " ، مهدي نادري در گفت و گو با ستاد خبري بيستمين جشنواره ملي فيلم كوتاه تهران با بيان مطلب فوق افزود: در مجامع بين المللي فيلم كوتاه و سينماي مستند ايران را به واسطه حضورهاي گستر ده انجمن سينماي جوانان مي شناسند و كاش ما چند جشنواره معتبر بين المللي ديگر در سطح اين جشنواره مي توانستيم داشته باشيم .

وي درباره انعكاس وضع جامعه امروز كشورمان در آثار سينمايي كوتاه گفت : به اعتقاد من براي كساني كه به دنبال شناخت وضع كنوني جامعه ايراني هستند ، اين فيلم ها مي تواند آينه تمام نماي واقعيت هاي اجتماعي باشد . در آنها مي توان معضلات و مشكلات ، آسيب هاي اجتماعي ، سرخوردگي ها و آرزو هاي جوانان ايراني را ديد .

مهدي نادري در پايان با توجه به بروز استعداد هاي جديد در زمينه فيلم كوتاه و مستند گفت : وجود استعداد هاي جديد در عرصه فيلم كوتاه موج مي زند و من معتقد م افتخار آفريني اين جوان ها در عر صه هاي بين المللي چيزي كمتر از موفقيت ورزش كاران ندارد . اميد وارم روزي برسد كه مسئولان به افتخار آفريني هاي هنري كشورمان هم مانند قهرمانان ورزشي توجه نشان دهند .

گفتني است بيستمين جشنواره ملي و هشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران به همت انجمن سينماي جوانان ايران از 28 مهر تا 3 آبان برگزار مي شود .



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