سلاح هاي اتمي انگليس مي تواند 384 شهر بزرگ جهان را ويران كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" فارين افيرز در تحليل خود با مقايسه توان تخريبي اين تسليحات افزود :هر كدام از اين 48 بمب اتمي انگليس به اندازه 8 برابر قدرت تخريبي بمب هاي هيروشيماست.

چنين نشانه هائي از وجود تسليحات هسته اي در حالي صورت مي گيرد كه اين مساله هرگز از سوي مقامات انگليسي رد نشده است.

در همين راستا توني بلر نخست وزير انگليس در اواخر مهر ماه سال جاري بر ضرورت توسعه و گسترش تسليحات هسته اي انگليس تاكيد كرد.

بلر اعلام كرد كه لندن مصمم است تا تسليحات هسته اي را براي خود حفظ كند.



وي در پاسخ به سؤال نمايندگان مجلس عوام مبني بر اينكه آيا وي قصد دارد تا تجهيزات جديد و نو به جاي زير دريائيهاي ضد موشك با كلاهك هسته اي جايگزين نمايد يا خير اظهار داشت:" ما متعهد به حفظ استقلال در بازدارندگي هسته اي انگليس هستيم" .

فارين افيرز، همچنين در ادامه مي نويسد: به بيان ديگر توني بلر نخست وزير انگليس به لحاظ تئوريك مي تواند دستور تخريب و سوزاندن 384 شهر بزرگ را بدهد.

به گفته اين نشريه در طول زمامداري توني بلر كسي در اين باره بحثي نكرده است اما اخيراً نخست وزير قول داده است در طول دوره كنوني پارلمان در اين باره مذاكراتي صورت پذيرد.

تحليلگران بر اين باورند كه اگر بلر در اينباره باب گفتگو را باز نكند جانشين وي مجبور به روبرو شدن با اين مسئله خواهد بود.

نخست وزير همچنين با اعلام اينكه بازدارندگي هسته اي نوعي دفاع عليه تروريسم نيست ليكن از اين مسئله دفاع كرد كه اين نوع بازدارندگي بخش مهمي از سيستم دفاعي بريتانيا است .