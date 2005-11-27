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۶ آذر ۱۳۸۴، ۸:۵۰

هزينه جراحي در بيمارستان خصوصي 50 برابر بخش دولتي است

هزينه جراحي در بيمارستان خصوصي 50 برابر بخش دولتي است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه پزشكان با حقوق ناچيز حاضر به انجام عمل جراي در بيمارستانهاي دولتي نيستند ، گفت: در حال حاضر هزينه برخي عمل هاي جراحي در مراكز درماني خصوصي 30 تا 50 برابر بخش دولتي است و اين امر باعث شده پزشكان تمايل چنداني براي جذب بيمار در مراكز درماني دولتي نداشته باشند.

دكتر عابد فتاحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : در حال حاضر هزينه جراحي همچون كيسه صفرا در بيمارستانهاي دولتي در حدود 10 هزار تومان است در حالي پزشكان در بيمارستانهاي خصوصي براي اين عمل بين 300 تا 400 هزار تومان دريافت مي كنند و اين امر عاملي مي شود تا پزشكان در بيمارستانهاي دولتي تمايلي براي جراحي نداشته باشند.

وي به مشكل نوبت هاي طولاني عمل در بيمارستانهاي دولتي اشاره كرد و گفت : هزينه هاي پايين عمل جراحي باعث شده تا پزشكان دربيمارستانهاي تمايلي چنداني براي جذب بيمار نداشته باشند و اين امر باعث شده برخي بيماران براي عمل جراحي مدتهاي طولاني در نوبت باشند .

فتاحي با تاكيد بر اينكه حقوق پزشكان در بيمارستانهاي دولتي كمتر از كارمندان دولت است تصريح كرد : در جامعه كنوني بيمار و پزشك هر دو از وضعيت درمان ناراضي هستند و اين امر نشات گرفته از تعرفه هاي غير واقعي پزشكي و سرانه درمان در كشور است كه دولت بايد فكر اساسي در اين خصوص بيانديشد .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اينكه تعرفه پزشكي بايد در جهت منافع پزشكان و بيماران تعيين شود خاطر نشان كرد : تا زماني كه دولت فكر اساسي در خصوص واقعي نمودن تعرفه ها در كشور نكند مشكلات درمان در كشور پا برجا خواهد بود.

کد مطلب 258533

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