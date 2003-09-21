برگزيدگان جشنواره ميراث وطن خواهي معرفي مي شوند

عليرضا بهرامي ، دبير اجرايي نخستين جشنواره ميراث وطن خواهي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" اظهار داشت : انجمن هنرمندان دوستدارميراث فرهنگي از اين پس هر سال جشنواره "ميراث وطن خواهي" را برگزار مي كند .

وي يادآورشد : موضوعات اين جشنواره ها، حول محور مسائل ملي و منطقه اي خواهد بود و دفاع از تماميت ارضي و همبستگي كل كشور در طي قرون را مورد تقدير و ستايش قرارخواهد داد .

بهرامي، با اشاره به اين كه برگزار كننده اين جشنواره ، انجمن هنرمندان دوستدار ميراث فرهنگي است ، گفت : نخستين جشنواره ميراث وطن خواهي ، امسال با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح برگزار مي شود .

وي ، شعر ، مقاله ، فيلم كوتاه و مستند ، عكس ، مجسمه ، كتاب و پايان نامه را، مواردي اعلام كرد كه علاقمندان به شركت در جشنواره ، تا 25 شهريور ماه فرصت داشتند، آثار خود را در اين زمينه ها به دبير خانه جشنواره ارسال كنند .

وي با اشاره به اين كه كشور ما ، ازنظر جغرافيائي موقعيت بسيار حساسي د ارد و خيلي از كشورها به ايران طمع دارند ، گفت : با توجه به فعاليت هاي وسيع و ارزشمندي كه طي سالها از سوي ايرانيان براي حفظ تماميت ارضي كشورانجام شده ، لازم است به گونه اي ارزنده و شايسته ، رشادتها و پيشينه تاريخي ايران زمين مطرح شده و همگان، در جريان اين امور قرار گيرند . وي ، افزود : آثار بسياري به دبيرخانه ارسال شده و در مرحله داوري قرار دارند كه از ميان آنها، عكس و مجسمه ، بيش از ساير بخش ها مورد توجه قرار گرفته و آثار بسياري در اين دو زمينه ، به دبير خانه جشنواره ارسال شده است .بهرامي اظهار داشت : پايان نامه هاي ارسال شده به دبير خانه جشنواره به لحاظ موضوعي با جشنواره همخواني نداشته و توسط داوران ، رد شده اند .

وي حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور را در مراسم پاياني قطعي اعلام كرد و گفت : حضور وزير دفاع و پشتيباني در مراسم اختتاميه هنوز قطعي نشده است .دبير اجرائي نخستين جشنواره ميراث وطن خواهي ، پرده برداري از پيكره شيخ صفي الدين اردبيلي ، تشييع نمادين پيكرهاي شهيدان آذربايجان را از برنامه هاي جنبي اين جشنواره اعلام كرد .

برگزيد گان نخستين دوره از جشنواره فرهنگي هنري " ميراث وطن خواهي" ، با عنوان "حماسه چالدران و يادواره شهداي آذربايجان در هشت سال دفاع مقدس" ، پس از داوري و انتخاب نهائي آثار روز 4 مهرماه در اروميه معرفي خواهند شد .





