طراحی پهپادهای یکبار مصرف جاسوسی/ ساخت «جیرجیرک» بدون موتور

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه جدید Cicadas نام دارد که گرچه در لغت به معنای «جیرجیرک» است اما عنوان کوتاهی برای «هواپیماهای یکبار مصرف خودکار مخفی» است که توسط آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا دنبال می شود.

سبکی، یکبار مصرف بودن و هزینه اندک تولید سه ویژگی مهمی به شمار می آیند که در ساخت این پهپادها به خوبی به چشم می آید.

محققانی که این پروژه را به پیش می برند آینده ای را متصور می شوند که در آن پهپادهای مورد نظرشان در دسته های پرتعداد دقیقا شبیه حرکت و پرواز دسته جمعی جیرجیرک ها، پیچیده ترین عملیاتهای جاسوسی جهان را هدایت می کنند. درحقیقت آنها عنوان «روباتهای جنگجوی آینده» را برای این فناوری جدید برگزیده اند.

این پهپادها فاقد موتور بوده و تنها از ۱۰ بخش متحرک تشکیل شده اند.

محققان استفاده از آنها را اینگونه برنامه ریزی کرده اند که تعداد زیادی از آنها از سیستم پروازی نظیر هواپیما یا بالن رها شده و با قرار گرفتن در جریان هوا خود را به منطقه مورد نظر برسانند.

پنتاگون در نظر دارد تا هر یک از این پهپادها با صرف ۱۰۰ دلار در حجم انبوه تولید شود هرچند هزینه فعلی تولید آنها یک هزار دلار است.

ساختار این فناوری جدید به گونه ای است که قابلیت حمل حسگرهای کوچک و سبک را دارد تا با استفاده از آنها اطلاعات مختلف نظر از اهداف مورد نظر جمع آوری شود.

همچنین امکان استفاده از حسگرهای ویژه تشخیص تسلیحات شیمیایی نیز در این پهپادها وجود دارد.