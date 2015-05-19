شورای شهر بر اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در خصوص چند موضوع مختلف شهرسازی و انتقاد به برخی تصمیمات ستاد شورایاری پرداخت که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.

وی اظهار داشت: اجرای ماده ۳۳ نظام مهندسی که در راستای ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهر تهران و با همکاری شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری، اقدامات ارزشمندی جهت اجرایی شدن آن در مقایسه با سایر کلان شهرها و شهرهای کشور، صورت گرفت، و شهرداری تهران تعاملات بسیار خوبی چه از لحاظ سخت افزاری چه نرم افزاری با سازمان نظام مهندسی استان تهران داشته است. اما علی رغم اقدامات بسیار خوبی که در سازمان نظام مهندسی استان تهران به ویژه در حوزه ارتقای کیفیت ساخت و نقشه­های سازه ساختمان­ها اعم از بلند مرتبه و معمولی صورت گرفته، در ارتباط با انجام یکسری از وظایف به لحاظ عدم بسترسازی مناسب در سازمان نظام مهندسی، شهروندان تهرانی و متولیان ساخت و ساز و شهرداری تهران در این مورد دچار مشکلات اساسی شده ­اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در فضای نظام مهندسی و اعضای آن که حدود ۱۰۰هزار نفر می­باشند و این افراد جزو ظرفیت های علمی و فنی مهندسی کشور محسوب می­شوند، شائبه­هایی مبنی بر حذف قانون ۳۳ نظام مهندسی توسط شورا و کمیسیون شهرسازی و معماری، کمیسیون عمران و شورای اسلامی شهر تهران بوجود آمده است.

سالاری افزود: در این راستا لازم می دانم جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه دهم که نه تنها شورا و شهرداری و کمیسیونهای شورای اسلامی شهر تهران به اجرای قانون مذکور به صورت کامل و جامع اصرار دارند، بلکه خواستار ارتقای کیفیت فرایند ساخت و ساز از صفر تا صد به صورت حرفه­ای هستند. که متأسفانه در حال حاضر این فرایند به صورت غیر حرفه­ای و به دست افراد غیر مرتبط در حال اجراست.

رئیس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قطعاً یکی از روش­های حرفه ای ساخت و ساز وجود مجریان ذیصلاح است، گفت: متاسفانه این بسترسازی و ظرفیت سازی تا کنون در سازمان نظام مهندسی و در تعامل با شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران انجام نپذیرفته است.

وی تصریح کرد: قطعاً تمام شهروندان، متولیان ساخت و ساز و صاحب نظران و اعضای سازمان نظام مهندسی بر این باورند که مجریان و افراد ذی صلاح به صورت صوری در این زمینه در حال فعالیت هستند و تنها نام و برگه آنها در صدور پروانه قید می شود و حتی مهندسان ناظر، نظارت مستقیم بر پروژه ندارند.

سالاری ادامه داد: اگر امروز شاهد سیل پرونده های ارائه شده از تخلفات ساختمانی به کمیسیون های ۱۰گانه ماده ی صد شهرداری تهران هستیم، قطعاً یکی از مهم ترین دلایل آن عدم انجام وظایف توسط مهندسین ناظر و مجری است. کما اینکه ما معتقدیم شهرداری باید نظارت بیشتری در این راستا داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون وقتی تخلفی صورت می­گیرد، هم مهندسین ناظر و مهندسین ذیصلاح توسط سازمان نظام مهندسی به کمیته های انضباطی و هم عوامل شهرداری به مراجع قضایی برای اعمال قانون معرفی می شوند. که متاسفانه در سالهای گذشته و هم اکنون این اتفاق رخ نداده است. گرچه در سازمان نظام مهندسی ما شاهد معرفی مهندسین متخلف بعضا به کمیته های انضباطی هستیم ولی نتیجه این شده است که تعداد قابل توجهی پرونده­ تخلفات در زمینه ساخت و ساز در کمیسیون ماده صد جمع شده است.

سالاری افزود: متاسفانه در کمیسیونهای ماده صد هم بنا به اعلام رسمی اداره کل ماده صد و بررسی های کمیسیون شهرسازی شورای شهر ، کمتر از یک درصد از آرا تخلفات ساختمانی که در ارتباط با قلع بناست اجرا می شود بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که برای پیشگیری از تخلفات ساختمان باید اقدامت موثری تری صورت گیرد که یکی از راه­های آن قطعاً حضور مهندسین ناظر بصورت دائم و مجریان ذی صلاح واقعی و همینطور نظارت کامل شهرداری تهران است.

وی با اشاره به رویکرد معاونت شهرسازی و معماری و شهردار تهران مبنی بر واگذاری کلیه امور ستادی معاونت شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ،گفت: ما امیدواریم در آن زمان معاونت شهرسازی با توجه به قوانین مربوطه بتواند به کار نظارتی خود در فرایند ساخت و ساز تمرکز کند و درگیر امور بروکراسی صدور پروانه نباشند و شاهد کاهش زمان صدور پروانه باشیم.

سالاری با اشاره به قرارگیری در آستانه انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: شائبه هایی در فضای مهندسین عضو نظام مهندسی استان تهران ایجاد شده مبنی بر اینکه شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی خواهان لغو ماده ۳۳ هستند یا اینکه به مجریان ذی صلاح اعتقادی ندارند،که لازم است ذکر شود ما معتقدیم علاوه بر الزام مجریان ذی صلاح برای ساختمانهای بالای ۲۰۰۰ متر، ساختمان های ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰متر هم می بایست الزامی شود و حتی تا یک متر مربع.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد : بحث ما این است که با توجه به مجموعه مطالعات و بررسی­هایی که معاونت شهرسازی شهرداری تهران انجام داده است ،ما هم مهندسین ذی صلاح کافی نداریم و هم احراز صلاحیت­ها به صورت فنی انجام نشده است که آیا این مهندسین که دارای پروانه اشتغال هستند صلاحیت واقعی نظارت بر اجرای ساختمان را دارند ؟ و مهم تر از آن عدم حضور دائمی مهندسین مجری در ساختمان است که خود سازمان نظام مهندسی و اعضای کمیته پنج نفره هم در جلسات خصوصی این موضوع را مطرح می کنند و به آن اذعان دارند.

وی افزود : بنابراین ما معتقدیم که می بایست مجریان ذیصلاح برای کلیه متراژ های ساخت و ساز به طور واقعی الزامی شود. و اینکه ما هزینه هایی را از شهروندان و متولیان ساخت و ساز برای مجریان دریافت کنیم ولی عملاً این مجری ذیصلاح وجود نداشته باشد، ما قطعاً مخالف هستیم و در جلسات کمیته ۵ نفره نیز اعلام کردیم.

سالاری افزود: درخواست ما این است که به مدت ۶ ماه تا یکسال بحث مجری ذیصلاح ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر به تعویق افتد تا ظرفیت سازی لازم انجام گیرد و معتقدیم هزینه های پرداختی برای مجریان ذیصلاح نیز باید واقعی شود. وگرنه با نحوه فعلی اجرای مجری ذیصلاح، بیشترین آسیب را برای خود مهندسین ذی­صلاح و مهندسین مجری دارد چراکه با هزینه ای که دریافت می کنند، عملاً مسئولیت تمامی آسیبهای احتمالی در طول عمر یک ساختمان را به عهده می­گیرند، در صورتی که مبلغی که به آنها پرداخت می­شود بسیار ناچیز است ، لذا باید تعرفه آنها واقعی شود، ضمن اینکه مجریان ذی­صلاح واقعی نیز وجود داشته باشند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به اهمیت موضوع دیده بان های شهری اظهار داشت : ما بعنوان اعضاء ۳۱ نفره شورا برای نظارت بر تمامی موضوعات و مأموریت های پیچیده مدیریت شهری در شهر تهران به لحاظ پایتخت بودن آن ،امکان رصد تمام مشکلات آن را نداریم و لذا معتقدیم که شورای شهر تهران باید بسترسازی لازم را برای حضور دیده بان های شهری و صاحب نظران و متخصصین در تمامی فرآیندها، اعم از تدوین برنامه ۵ ساله و حتی طراحی و امکان سنجی و مطالعات پروژه ها و نظارت و اجرای آنها را داشته باشیم. این گونه نباشد که ما به عنوان اعضا شورا رودرروی مدیریت شهری قرار بگیریم، لذا می بایست دیده بان های شهری که متخصصین در حوزه های مختلف هستند حضور پیدا کنند، پروژه ها، طرح های مطالعاتی را به نقد بگذارند و چالش بکشد و شورا به عنوان داور عمل کند.

سالاری ادامه داد: با توجه به سازو کاری که در فرآیند اختیارات و اداره شورا وجود دارد ،متأسفانه تنها را هکار اعمال نظارت در حد تذکر و نهایتاً استیضاح شهردار است که این به هیچ عنوان به صلاح مدیریت شهری نیست.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل نهاد شورایاری ها بعنوان دیده بانهای محلی گفت: یکی از مهمترین اقدامات شورای شهر تهران در طول عمر خود ایجاد نهاد شورایاری ها بود. شورایاری ها در دوره اول به صورت پایلوت در چند محله مشخص شروع به کار کردند، در دوره دوم و سوم با کمک تک تک اعضاء شورا و شهرداری تهران به اوج فعالیت خود رسیدند تا حدی که در فرآیند برگزاری انتخابات دوره چهارم علی رغم اینکه ما از مجلس قانون مصوبی در این زمینه نداشتیم ولی دولت محترم و نمایندگان تهران و تمامی سازمان ها و نهاد ها همکاری کردند تا این انتخابات برگزار شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: من به رئیس و اعضای شورای شهر و ستاد هماهنگی شورایاری ها انتقاد جدی دارم. متأسفانه بعد از اتمام انتخابات ، قرار بود اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت مراسم تحلیف شورایاران طبق سالهای گذشته انجام شود و ما در انتظار برگزاری جلسه بسیار مهم و در شأن جایگاه شورایاری ها بودیم . که متاسفانه به دلایل نا معلوم این امر میسر نشد و شاهد این هستیم که در فاصله بین انتخابات و اینکه هنوز تحلیف انجام نشده ، تغییراتی در میزان اختیارات و وظایف و نحوه اداره شورایاری ها بدون در نظر گرفتن شورا اتفاق افتاده است. در صورتیکه قرار بود تمامی فرایند و مصوبات آیین نامه های مربوط به نحوه اداره شورایاری ها به موجب مصوبات شورا در صحن شورا مطرح شود.لذا ستاد هماهنگی شورایاری ها به تنهایی نمی توانند به صورت سلیقه ای نسبت به تدوین آیین نامه ها اقدام کند.

سالاری با اشاره به اینکه امروز شورایاری ها به عنوان یک الگوی موفق در حال انتقال به سایر کلان شهرهاست ، گفت : متاسفانه شائبه هایی جدی در اذهان عمومی ایجاد شد که قرار است شش نفر به هفت نفر اعضای شورا یاری ها به صورت انتصابی اضافه شود و این تأخیر در تحلیف به این دلیل است.

وی ادامه داد: در تغییر دیگری شاهدیم که هیئت رئیسه مناطق شورایاری ها که حلقه اتصال و انتقال نظرات شورایاری محلات به شورای شهر تهران است، قرار است حذف شود. که در اینصورت شورایاری ها در سطح محله حبس خواهند شد و صدایشان به جایی نمی رسد و ما نباید اجازه دهیم چنین چیزی رخ دهد

سالاری همچنین افزود: اینکه ما بگوییم که دبیر شورایاری می بایست مدرک کارشناسی و یا فوق دیپلم داشته باشد این به هیچ عنوان نظر شورای شهر تهران نیست چراکه همه افراد منتخب حق دارند برای رئیس و هیأت رئیسه کاندیدا شوند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا پایان سخنان خود ضمن تشکر از توجه و پیگیری اعضای شورای شهرتهران نسبت به تخلفات ساختمانی شهر گفت: ما توقع داشتیم نسبت به ساخت و سازی که در میدان سپاه در حال انجام است هم توجه شود . چرا هیچکس در یکی از جلسات این موضوع را مطرح نکرد. ما بعنوان اعضای شورای شهر برای صیانت از جایگاه سپاه و فرمانده هان محترم سپاه که قطعا این اقدام انها در جهت منافع شخص خودشان نیست و در جهت کمک به قشر آسیب پذیر است ،از شهردار می خواهیم در این زمینه توضیح دهد.

وی افزود: به سازمان میراث فرهنگی نیز انتقاد داریم که ماه ها گذشته و هنوز در ارائه نظر در این زمینه تعلل می کند .این در صورتی است که در اواخر سال گذشته در حضور تمامی مسئولین زیست محیطی و اعضای شورای شهر رهبر معظم انقلاب فرمان حکومتی صادر کردند و در راستای حمایت از این فرمان می بایست در این زمینه بطور جدی ورود کرد.