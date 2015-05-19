ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج و جاده چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ترافیکی محورهای برون شهری نشان می‌دهد که هم اکنون آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) در استان تهران با ترافیک نیمه سنگین روبرو است و مابقی محورهای استان ترافیکی روان دارد.

همچنین در استان قم، محور جمکران - بلوار پیامبر اعظم با ترافیک سنگین و آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری)، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر)، آزادراه کرج - تهران کیلومتر ۲۵، آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری) و آزادراه کرج - تهران پل کلاک در استان البرز با ترافیک نیمه سنگین روبرو است. بر این اساس ترافیک در محور چالوس - مرزن آباد در استان مازندران هم نیمه سنگین گزارش شده است.