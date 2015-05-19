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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج و جاده چالوس

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج و جاده چالوس

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای برون شهری، ترافیک نیمه سنگین را در آزادراه کرج - تهران و چالوس - مرزن آباد نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ترافیکی محورهای برون شهری نشان می‌دهد که هم اکنون آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) در استان تهران با ترافیک نیمه سنگین روبرو است و مابقی محورهای استان ترافیکی روان دارد.

همچنین در استان قم، محور جمکران - بلوار پیامبر اعظم با ترافیک سنگین و آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری)، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر)، آزادراه کرج - تهران کیلومتر ۲۵، آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری) و آزادراه کرج - تهران پل کلاک در استان البرز با ترافیک نیمه سنگین روبرو است. بر این اساس ترافیک در محور چالوس - مرزن آباد در استان مازندران هم نیمه سنگین گزارش شده است.

کد مطلب 2585516

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