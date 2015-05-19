به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر سه شنبه در دیدار با ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در مشاغلی مثل بازرسی شاید مهم ترین شاخص و ویژگی افرادی که شایستگی این رسالت را داشته باشند ثبات شخصی است تا کارها به سرانجام مطلوب برسد.

وی با قرائت آیه ۳۰ سوره فصلت گفت: به یقین کسانی که گفتند:"پروردگار ما خداوند یگانه است" سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل شده و می‌گویند "نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است" و اگر کسی با ایمان در راه خداوند قدم بردارد و استقامت کند خداوند هم به این فرد کمک می‌کند.

عابدینی تصریح کرد: اگر کسی بخواهد در زمینه بازرسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام خداپسندانه‌ای انجام بدهد فشارهایی از هر جانب متوجه وی می‌شود و فرد با استقامتی می‌خواهد که جلوی زیاده خواهان بایستد و حق را فدای مطامع شخصی خود نکند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: اگر کشورهای دیگری در برخی مسائل موفق هستند این موفقیت حاصل ایمان و اعتقاد آنها نیست بلکه نتیجه استفاده آنها از تکنولوژی است به طوری که اگر این تکنولوژی را بردارند افراد حاضر در مشاغل نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: در برخورد با مسائل و مشکلات در برخی رسالت ها به جز ثبات مدیریتی، ثبات شخصی هم از مسائل مهم است که باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

حجت الاسلام عابدینی گفت: در برخی مشاغلی، وقتی مدیری سرکار می آید و در حوزه مدیریتی خود شروع به فعالیت کرده و آماده خدمت رسانی می شود برخی مواقع، تغییرات باعث آسیب جدی و بی نتیجه ماندن زحمات وی می شود و مدیر بعدی هم تا بر اوضاع مسلط شود فرصت های زیادی از دست می رود.

در این دیدار ناصر سراج نیز گفت: مشکلات و مسائل اقتصادی کشور با توجه به سطح انتظارات مردم، زیبنده نظام و کشور نیست و باید فکری اساسی برای حل این مسئله کرد.

وی افزود: در حال حاضر، افراد برخوردار از تمکن مالی، افرادی زرنگ محسوب می‌شوند که این نوع نگاه باید با فرهنگ سازی عوض شود که در این زمینه نیازمند کمک ائمه جمعه و جماعات هم هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بنای قوه قضائیه برخورد و مبارزه با فساد اقتصادی در هر سطح و اندازه‌ای است و خود رئیس قوه قضائیه شخصا پیگیر پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.

این مسئول تأکید کرد: قوه قضائیه، قضات ویژه‌ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تربیت کرده و امیدواریم با همکاری سایر قوا بتوانیم اقدامات موثری مطابق با منویات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام گیرد.