تمایل ۴۴ درصد زوجین به فرزندآوری پس از یک فاصله زمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق در نشست خبری هفته سلامت جوانان شعار این هفته را «پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت»، عنوان کرد و گفت: به منظور تامین و ارتقاء سلامت جوانان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی این شعار برای هفته سلامت جوانان انتخاب شد.

وی، مسئله جوانان را مسئله ای فرابخشی بیان کرد و افزود: به منظور حل و رسیدگی به مشکلات جوانان نیاز است تا تمام دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط همکاری های خود را با یکدیگر داشته باشند.

مطلق بر حساس سازی اجتماعی و معطوف کردن توجه جوانان به سلامت خود تاکید کرد و گفت: آگاه سازی اجتماعی در خصوص سیاست های ابلاغی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، اطلاع رسانی به خانواده ها در مورد حیطه های اولویت دار سلامت جوانان، آشنایی با واحدهای ارائه خدمات سلامت به جوانان و ضرورت برنامه ریزی به منظور تامین منابع جهت ارائه خدمات در آینده برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال از جمله برنامه های هفته سلامت جوانان است.

وی، یکی از برنامه های هفته سلامت جوانان را برگزاری نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت بیان کرد و گفت: این نمایشگاه در ۱۱۳ شهرستان و ۵۷ دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی کشور با محوریت ازدواج، تغذیه سالم، تغییر در سبک زندگی و خود مراقبتی برگزار می شود.

به گفته مطلق، راه اندازی غرفه های مشاوره در خصوص سبک زندگی سالم و ارزیابی سلامت جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال طبق بسته خدمات جوانان و هماهنگی با ائمه جمعه شهرستان ها و سخنرانی با محوریت جوان پویا و بالنده و هماهنگی با رسانه های گروهی برای ارتقای آگاهی جامعه از برنامه های این هفته است.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، بر لزوم اطلاع رسانی در خصوص ازدواج سالم تاکید کرد و افزود: ترویج آموزش و اطلاع رسانی تغذیه سالم و سبک زندگی سالم توسط رسانه ها ضروری است.

مطلق در ادامه با بیان اینکه فرزند آوری یکی از اهداف مهم ازدواج و زندگی مشترک است و اکثر زوجین داشتن فرزند را به عنوان یکی از خواسته ها و اهداف خود در زندگی مشترک مدنظر دارند، گفت: طبق آمار، ۶۶ درصد زوجین پس از ازدواج تمایل به فرزند آوری دارند و ۴۴ درصد نیز با یک فاصله زمانی دلخواه تمایل دارند فرزند داشته باشند، یعنی در مجموع تمام زوجین تمایل به داشتن فرزند دارند.