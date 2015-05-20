به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اعمال جراحی سخت و طاقت فرسا هستند و در برخی دیگر برای دست یافتن به نقطه مورد نظر بایستی بافت یا اندام های بسیاری را کنار زد تا به نقطه مورد نظر جراحی دست یافت.

اکنون محققان دانشگاه Sant'Anna از ایتالیا، خبر از ساخت روباتی داده اند که می تواند جایگزین ابزارهای جراحی شود که بافت های بدن را در عمل های جراحی کنار نگه می دارند. این روبات کارکردی شبیه هشت پا دارد به همین دلیل نام« هشت پا » را به خود اختصاص داده است.

این روبات همانند بازوهای هشت پا از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است که می تواند با پیچ و تاب خوردن خود را از بین اندام ها عبور داده و بدون اینکه آسیبی به بافت های بدن برساند مسیر خود را یافته و همزمان با انجام جراحی سایر بافت ها یا اندام ها را عقب و دور نگه دارد.

این دستگاه از دو ماژول متصل به یکدیگر تشکیل شده که هر یک دارای سه محفظه هوایی استوانه ای بوده اند که با تغییر شکل در هر محفظه می تواند بازو را در جهات مختلف حرکت یا خم کند.



آزمایش های انجام شده بر نمونه های اولیه موفقیت آمیز بوده و بازوهای هشت پا توانستند تا ۲۵۵ درجه دوران و تا ۶۲ درصد از طول اولیه خود افزایش طول داشته باشند.

سرپرست این تیم تحقیقاتی و دکتر Tommaso Ranzani می گوید: « در انجام جراحی های معمولی از دستگاه ها و همینطور ابزارهای مختلفی مانند grasper ،retractor ،dissector یا سیستم هایی برای دید بهتر استفاده می شود اما این روبات می تواند فعالیت تمامی دستگاه ها را یک جا به جراحان بخشیده و از عملکرد خوبی نیز برخوردار است.»