کمبود ۳۰۰ ساعت برق در تابستان/استفاده از پساب برای تولید برق

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرداد ظهر سه شنبه در همایش ملی انجمن صنفی با نیروگاه‌های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی که در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه در سال جاری نیاز به ۵۱ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق در شبکه برق مصرف کشور پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: بر اساس آمار مقایسه‌ای در سال جاری نیاز به برق مصرفی ۵ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته کشور روزانه یک هزار مگاوات برق نیاز داشته است، ادامه داد: نیاز شبکه برق کشور در سال گذشته ۴۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات ساعت بود که ۲۵۰ میلیارد لیتر گاز و مازوت این میزان برق را تولید کرد.

مدیرکل دفتر پشتبانی و تولید وزارت نیرو در ادامه با تاکید بر اینکه بر خلاف باور عمومی در خصوص صرفه اقتصادی استفاده از مازوت برای نیروگاه‌ها نیز ابراز داشت: استفاده از مازوت حدود سه برابر بیشتر از استفاده از گاز برای نیروگاه‌ها هزینه بر خواهد بود ضمن آنکه میزان و هزینه تعمیرات تجهیزاتی که با استفاده از مازوت برق تولید می‌کنند بیشتر از تجهیزاتی هستند که با گاز فعالیت می‌کنند.

عدم راه‌اندازی نیروگاه جدید با توجه به افزایش نیاز به تولید برق در کشور

وی با اشاره به عدم راه‌اندازی نیروگاه جدید با توجه به افزایش نیاز به تولید برق در کشور افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم که نیروگاه‌های موجود باید نیاز کشور را تامین کنند و این در حالی است که پیش بینی می‌شود در تابستان سال جاری با کمبود ۳۰۰ ساعتی برق مواجه خواهیم بود.

مهرداد با تاکید بر اینکه کمبود برق در تابستان ما را در صادرات برق و تامین نیاز خانگی با مشکل مواجه خواهد کرد، ادامه داد: در این راستا باید تمهیداتی اندیشیده شود.

وی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در سال جاری را ۲۶۵ لیتر عنوان کرد و ادامه داد: افزایش تحویل گاز به نیروگاه‌ها می‌تواند همچون سال گذشته اتفاقات خوبی را در تولید برق رقم بزند.

مدیرکل دفتر پشتبانی و تولید وزارت نیرو استفاده از ظرفیت صنایع پتروشیمی برای تامین برق کشور را از برنامه‌های در دستور کار این وزارتخانه دانست و ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان را در نظر داریم که تاکنون به راندمان۳۷ درصدی دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به مشکل تامین آب مورد نیاز برای نیروگاه‌های کشور افزود: در سال گذشته تعدادی از نیروگاه‌های برج، تر کشور با کمبود آب دست و پنجه نرم کردند و در این راستا نیروگاه اصفهان میزان تولید برق خود را از ۸۳۰ به ۴۰۰ مگاوات کاهش داد.

مهرداد استفاده از پساب را از برنامه‌های در دستور کار وزارت نیرو برای تامین آب نیروگاه‌ها اعلام کرد و افزود: از این رو راه اندازی تصفیه خانه شمال اصفهان از نمونه این اقدامات است.