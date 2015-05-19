لزوم حمایت بیش از پیش مجلس از مسابقات بین المللی قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور در سالن اجلاس سران محل برگزاری سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، با اشاره به اینکه باتوجه به مسائل موجود در جهان اسلام ضرورت وحدت حول محور قرآن کریم بیش از پیش احساس می شود اظهار کرد: باید از پیشگامان، دست اندرکاران و برگزارکنندگان چنین رویداد بزرگ قرآنی که قاریان و حافظان، پژوهشگران و فعالان قرآنی جهان اسلام را گرد هم آورده است قدردانی کنیم و باید این فرصت را غنیمت بشماریم.

وی تاکید کرد با توجه به شرایط موجود در جهان اسلام که با توطئه جریان های تندرو و افراطی روبه رو است و خطرات زیادی برای جهان اسلام ایجاد کرده است این مسابقات می تواند بهانه ای باشد تا دوباره به اصل قرآن برگردیم و زیر سایه دستورات وحدت بخش قرآن جمع شویم.

باهنر در پاسخ به این سوال که مجلس چه برنامه ای برای حمایت از برگزاری چنین رویدادهای قرآنی دارد گفت: در چند سال اخیر مجلس هم در رابطه با مسئله کمک به مسئولان دولتی که دراین زمینه وظیفه دارند اعم از وزارت ارشاد، سازمان اوقاف و سایر نهادها کمک های خوبی کرده است و همچنین بودجه های نسبتا خوبی برای کمک به NGO ها و نهادهای مردمی اختصاص داده است. البته فکر می کنم باز هم همانند سایر مسائل بار سنگین این کار بر عهده نهادهای غیرحکومتی و مردمی است که خیرین و آنانی که در این راه دل می سوزانند پای کار بیایند و کمک کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جا دارد از خدمات و کمک های علما، خیرین، واقفین و اساتید قرآنی که خود را وقف این قضیه کرده اند تشکر کنیم.

باهنر در پایان تاکید کرد: ما نیز در مجلس شورای اسلامی در حد وسع و توان خود سعی کرده ایم کمک های لازم را از فعالیت های قرآنی بویژه برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم انجام دهیم که البته باید بیش از پیش در این زمینه تلاش کنیم.